A dán posta december 30-ától nem kézbesít papírlevelet, elsőként Európában

Első európai országként Dánia állami postacége az év végével beszünteti a fizikai levelek és képeslapok kézbesítését - írja az Economist. Az ok az, hogy a világ egyik legdigitalizáltabb országában már alig küld bárki papírlevelet: az ilyen küldemények mennyisége 2000 óta, amikor még majdnem másfél milliárdot juttatak célba, mostanra 90 százalékkal csökkent. A zuhanás üteme az utóbbi időben ráadásul növekedett: egyedül 2024-ben 30 százalékkal esett a feladott levelek száma. Ennek az volt az oka, hogy ebben az évben vesztette hatályát a dán államot univerzális szolgáltatásra kötelező törvény (ami arra kötelezte őket, hogy fizikailag és az árakat tekintve is mindeki számára elérhető szolgáltatást nyújtsanak). Ezzel egyidőben megnyitották a piacot a magántulajdonú konkurencia előtt és eltörölték az állami posta alanyi áfamentességét. Emiatt kilőttek az árak, egy sima belföldi levél feladása 29 koronába, vagyis 1500 forintba kerül.

Hasonló problémákkal küzd a világ sok postája: bár az e-kereskedelem felfutása miatt nő a kézbesített csomagok mennyisége, a levelezés a fejlettebb országokban összeomlott. Sok ország teljesen vagy részben privatizálta a postaszolgáltatását. A magánkézbe kerültek jellemzően jobban teljesítenek, mint a máltai és a portugál posta. Nyereséges a részben privatizált olasz Poste Italiane is, amelyik a kézbesítés mellett banki és biztosítási szolgáltatásokat nyújt. Remekül hasít a DHL által privatizált német Deutsche Post, amely az alaptevékenységen felül logisztikai-szállítmányozási cégként újult meg magánkézben. Kevésbé megy jól a szintén részben magánosított brit Royal Mailnek- amelynek külföldi tulaja a cseh Daniel Kretinsky - amely 3 év után most tudott először működési nyereséget felmutatni, bár összességében még így is veszteséges volt.

Az állami kézben maradtak jellemzően szenvednek. A görög posta novemberben bezárta 456 fiókjának közel felét, óriási felzúdulást okozva. Kanadában hosszan sztrájkoltak ősszel az alulfizetett postások. De az igazi veszteséggyár az amerikai United States Postal Service, amely ugyan a világ legnagyobb piacát szolgálja ki - a világ összes postai bevételének 37 százaléka az USA-ban keletkezik - de idén 9 milliárd dolláros veszteséget hozott össze, 2007 óta pedig összesen több mint 100 milliárdot. Az amerikai postának 635 ezer alkalmazottja van.

Nem mindenütt ért azonban véget a papírlevélkorszak. Indiában és Brazíliában a legutóbbi éveking inkább növekedett a feladott levelek mennyisége. Dániában is lehet majd azért papírlevelet feladni, ha az ember annyira szeretne, de már nem az állami postán, hanem a DAO nevű magáncégnél. A hagyományos értelemben vett levél akkor szűnik majd meg teljesen az országban, ha már ők sem látnak üzletileg fantáziát a kézbesítésben.