A kormány azt akarja, hogy a főváros hivatalosan is jelentsen fizetésképtelenséget, de ez aligha fog megtörténni

A kormány a szerdai ülésén foglalkozott a Budapesten kialakult helyzettel, és elkötelezett abban, hogy segítséget nyújthasson – ezzel kezdte Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfót. Hiszen a főváros működőképessége mindenki számára fontos, ennek fenntartása pártpolitika felett álló cél. A Miniszterelnökség-miniszter a segítségnyújtás feltételeként nevezte meg, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is erősítse meg: csődhelyzet van, fennáll a fizetésképtelenség. Utána jön majd a kormány megmentőként, és kidolgozza a lehetséges pénzügyi mentőcsomag technikai részleteit.

Mindezek előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester személyesen vitt levelet a Karmelitába a héten, amiben beszámolt Budapest problémáiról, ezt találta kevésnek egyelőre a kormány.

Nem sokkal azután, hogy a fentiek elhangzottak, Karácsony a közösségi médiában bejelentette, az állam újabb 6,2 milliárd forintot emelt le a főváros számlájáról. Amikor a Kormányinfón ezzel szembesítették Gulyást, úgy reagált: az Államkincstár nem tehet mást, jogszabályok kötelezik arra, hogy behajtsa a hozzájárulás megfelelő részét, ha nem tenné, bűncselekményt követne el.

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely miniszter Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A téma a kérdések során többször is előkerült, a miniszter mindannyiszor visszatért a Fővárosi Közgyűlés kompetenciájára csődhelyzetügyben, továbbá azt is megismételte, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy a közszolgáltatások működőképesek maradjanak 2026-ban.

Az már a Tisza Párt budapesti frakciójának közleményéből derült ki, hogy a közgyűlés aligha fog olyan döntést hozni, amilyet a kormány elvár. Ők azt írták: „A Tisza fővárosi frakciója elfogadhatatlannak tartja Gulyás Gergely kijelentését, miszerint a kormány csak abban az esetben hajlandó segítséget nyújtani Budapestnek, ha a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan kimondja a főváros fizetésképtelenségét. Álláspontunk egyértelmű: Budapest pénzügyi helyzetéért elsődlegesen a kormány felelős, amely az elmúlt években tudatosan és módszeresen gyengítette a főváros költségvetését.” Továbbá: „A kormány által elvárt »fizetésképtelenségi nyilatkozat« nem pénzügyi technikai lépés, hanem politikailag motivált megalázási kísérlet, amely hosszú távon rontaná Budapest hitelességét és érdekérvényesítő képességét, alapot teremtene a főváros önkormányzatiságának további korlátozásához, kommunikációs eszközzé züllesztené a főváros pénzügyeit.”

NIS és Mol

Kiemelt szerepe volt a Kormányinfón a magyar–szerb olajtémának, de konkrét információk ezzel kapcsolatban sem hangzottak el. Azt leszámítva, hogy Gulyás többször is szóba hozta – Szijjártó Péter külügyminiszter korábbi bejelentésével összhangban –, hogy a Mol két és félszeresére növeli a szállításokat Szerbiába, amely nehéz helyzetben van az új amerikai szankciók miatt. Azt ehhez képest nem tudni, hogy mekkorák a magyar olajcég esélyei a bevásárlásra a NIS olajvállalatban.

A NIS-ben jelentős az orosz tulajdonrész, amelytől a szerbeknek meg kellene most szabadulniuk, itt tűnhet fel vásárlóként a Mol. A miniszter szerint arról, hogy a vállalatnak szándékában áll-e az akvizíció, és hogy befutó lehet-e a részesedésért folyó nemzetközi versenyben, a vezetőit kellene megkérdezni. Azt nem cáfolta, hogy létezhet ilyen törekvés, illetve azt is mondta, hogy amennyiben megvan benne a ráció piaci alapon, akkor a kormány támogatja a magyar nagyvállalatok törekvéseit, hogy regionális multikként tűnjenek fel a térségben.

Orbán Moszkvában

Nem adott egyértelmű választ Gulyás arra, hogy Orbán Viktor elutazik-e Moszkvába pénteken, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. Az információt nem erősítette meg, de nem is zárta ki, hogy az útra sor kerülhet. A kormányzati kommunikáció irányainak megfelelően azt többször is elmondta, hogy az amerikai béketörekvéseket támogatják, az Európai Unió ellenben téves stratégiát választ, amikor „továbbra is háborúzni akar”. „Európa elvesztette a lehetőséget, hogy globális szereplő legyen ebben a küzdelemben” – mondta. Ha lesz békecsúcs, az szerinte Budapesten lesz, de nem az a fontos, hogy hol állapodnak meg, hanem az, hogy a megállapodás szülessen meg.

Tisza-adó

„A kutya- és a macskaadó túlmegy minden határon” – mondta egy ponton Gulyás. Az Index által bedobott állítólagos Tisza-adócsomag is rendre előkerült – főként kormányoldali kérdések alapján –, aminek hitelessége kapcsán a miniszter korábbi Tarr Zoltán- és Magyar Péter-idézetekkel próbált érvelni, ám kiderült, hogy bizonyítéka nyilván neki sincs.

Egyéb, kevésbé érdektelen mondások és állítások

Újabb drogügyi szabályok nincsenek előkészületben, a drogok népszerűsítése eleve tilos az alkotmány szerint, Pintér Sándor belügyminiszter talán erre utalt, amikor arról beszélt, hogy betilthatják az említésüket különböző művekben. Drograzziákra mindazonáltal mindenhol számítani kell.

Az Otthon Start program bejelentése után felére csökkent a lakásárak drágulásának az üteme.

Ha a kormány nem módosít a demográfiai pályán 2010 után, akkor 200 ezerrel kevesebben élnének ma a Magyarországon, mint amennyien vannak most.

A melegházasságok elismertetésére vonatkozó európai uniós bírósági döntésnek Magyarországra vonatkozó relevanciája nincs, nálunk van regisztrált élettársi kapcsolat, az pont jó.

Hogy az ÉKM-ben utasították-e a munkatársakat körlevélben, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket, arról Lázár Jánost kell megkérdezni. A Miniszterelnökségen ilyen nincs, nem is lesz.

Végül, de nem utolsó sorban

A 444 ezúttal sem kérdezhetett.