A parlamenti frakciójából is kizárta Cseh Katalint a Momentum

A Momentum kizárja Cseh Katalint a frakciójából, jelentette be Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője. A lépést azzal indokolta, hogy Cseh Katalin a frakció kérése ellenére sem adja vissza a parlamenti mandátumát. „Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is. Ez jelentős pénzügyi károkkal fog járni a Momentum számára. Olyan forrásoktól esünk el, amelyet a következő 5 hónapban a kormányváltásra szerettünk volna fordítani. Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást” - írta Bedő.

Cseh Katalin Fotó: Németh Dániel/444

Cseh Katalin azután ülhetett be a parlamentbe tavaly októberben, hogy a felfüggesztett börtönre ítélt Fekete-Győr András átadta neki a mandátumát. Két hete azonban kizárták a Momentumból, mivel bejelentette, hogy a Párbeszéd társelnökével új pártot alapít, amivel elindulnának a választáson. Mindezt annak ellenére, hogy a Momentum döntött a nem indulásról. Elmondásuk szerint az új pártot Cseh Katalin képviselői fizetéséből és a Párbeszéd erőforrásaiból működtetnék.

„Őszintén sajnálom, hogy így alakult, de Cseh Katalin ezek után nem maradhat a Momentum frakciójában, függetlenül attól, hogy ez milyen pénzügyi következményekkel fog járni ránk nézve. Mert van olyan dolog, ami nem pénz kérdése” - írta Bedő Dávid. A Momentum parlamenti frakciója ezzel 9 fősre csökken.