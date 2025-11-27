Az olasz kormánypártok miatt később szavaznak a beleegyezés fogalmáról

Az olasz Szenátus kormánypárti nyomásra 2026 februárjára halasztotta annak a törvényjavaslatnak a szavazását, ami bevezetné a beleegyezés fogalmát a szexuális erőszak jogi meghatározásába, írja az Euronews. A halasztás heves bírálatokat váltott ki az ellenzéki pártok részéről, és vitát indított a jogi következményekről. Így a Szenátus legkorábban 2026 februárjában fog szavazni a javaslatról, amely a múlt héten még egyhangú támogatást kapott a Képviselőházban.

Bár a törvénytervezet várhatóan januárra elkészül bizottsági szinten, de a szavazást elhalasztották, miután a Liga új meghallgatásokat és a szöveg újbóli vizsgálatát kérte. A Liga egy, a „kisebb súlyú eseteket” szabályozó bekezdés miatt emelt kifogást, egyértelműsítést követelve a fogalomra. A Forza Italia és az Olasz Fivérek (FdI) támogatták a kérést, így a keddi – a Nők elleni Erőszak Felszámolásának Nemzetközi Napjára időzített – szavazást meghiúsították.

A törvényjavaslat a Demokrata Párt (PD) elnökének, Elly Schleinne­­k és Giorgia Meloni miniszterelnöknek (FdI) megállapodásából született, és múlt héten egyhangúlag ment át a Képviselőházon. Schlein a szavazás elhalasztása után azt mondta: „Beszéltem Giorgia Melonival, és kértem, hogy tartsa magát a megállapodásokhoz. A szöveget kevesebb mint egy hete még egyhangúlag fogadták el. Most pedig nagyon súlyos lenne, ha a nők kárára a választások utáni belső leszámolás zajlana a többségen belül.” Meloni védelmébe vette a halasztást, mert szerinte a törvényt „jól kell megírni, nem elsietni”, és tagadta, hogy politikai megállapodás lett volna a gyors szavazásról.

A héten a magyar bíróság azzal az indokkal mentett fel múlt héten egy férfit a nemi erőszak vádja alól, hogy „a sértett nem tiltakozott elég egyértelműen, beengedte szobájába a férfit, valamint nem próbált fizikailag ellenállni, nem sikítozott vagy ordibált”. A támadás három és fél éve történt a Magyar Képzőművészeti Egyetem kollégiumában. A bírói döntés ellen a héten tiltakoztak az intézmény előtt.