Az Open AI tagadja felelősségét egy tinédzser öngyilkosságával kapcsolatban

Egy család pert indított az OpenAI-jal szemben, amiért 16 éves fiuk, Adam Raine öngyilkos lett, miután hónapokig beszélgetett az OpenAi programjával, a ChatGPT-vel. Ahogy a Verge is írja, az OpenAi szerint azonban a „tragikus esemény” a mesterséges intelligenciával működő csetprogramjuk „nem megfelelő használatának eredményeként következett be”.

Az NBC News és a Bloomberg beszámolója szerint az OpenAI beadványában azt állítja, hogy a ChatGPT válaszaiban több mint 100 alkalommal arra buzdította a tinédzsert, hogy kérjen segítséget, hívjon fel segélyvonalakat, és szerintük „a csevegési előzmények teljes átolvasása azt mutatja, hogy halálát, bár az tragikus, nem a ChatGPT okozta”.

A család mást mond, az augusztusban a kaliforniai felsőbíróságon benyújtott keresetükben azt állították, hogy a tinédzser öngyilkossága az OpenAI „szándékos tervezési döntéseinek” eredménye volt, amikor piacra dobta a GPT-4o-t. Raine apja úgy fogalmazott: „A házi feladatokban való segítőként indult, de végül fokozatosan bizalmasává, majd öngyilkossági tanácsadóvá vált. ”

A peres iratok szerint a ChatGPT különböző módszerek „technikai leírásait” adta a tinédzsernek, és arra ösztönözte, hogy tartsa ezeket titokban családja előtt, illetve felajánlotta, hogy megírja búcsúlevelének első vázlatát.

A peres iratok benyújtásának másnapján az OpenAI bejelentette, hogy bevezeti a szülői felügyeletet, azóta pedig további biztonsági intézkedéseket hozott, hogy „segítsen a felhasználóknak, különösen a tizenéveseknek, amikor a beszélgetések érzékeny témákra terelődnek”.

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?

S.O.S.- Ha azonnali segítségre van szüksége