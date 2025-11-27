Björk a saját születésnapján perelte be az izlandi államot

November 21-én, 60. születésnapján az izlandi zenész, Björk pert indított az izlandi állam ellen az országban folytatott ipari haltenyésztés miatt.

A per a négy ügy egyike, amit az AEGIS, a Björk által vezetett környezetvédelmi csoport támogat. A szervezet két éve jött létre Björk és Rosalía közös, Oral című dalának megjelenésével, a teljes bevétellel az AEGIS munkáját finanszírozzák. Egy Instagram-posztban Björk és az AEGIS ismertették azt a négy ügyet, amit a dallal támogatni tudtak. Ezek között van:

a Seyðisfjörður lakosainak jogi segítsége, amivel sikerült megakadályozni egy új halgazdaság engedélyezését a településen,

egy részletes jogi eljárás Seyðisfjörður tengeri területfelhasználásának szabályozásáról,

az Izlandi Vadvédelmi Alap beadványa a tálknafjörðuri és patreksfjörðuri halgazdaságok engedélyeinek visszavonására,

valamint az izlandi állam elleni per annak érdekében, hogy megállítsák a Sandeyriben épülő halgazdaságot, amit a helyiek akarata ellenére kezdtek el megvalósítani.

Fotó: VIKEN KANTARCI/AFP

Izland legnagyobb popsztárjától nem szokatlan a természetvédelmi aktivizmus, 2008-ban a Radiohead énekes-dalszerzőjével, Thom Yorke-kal adott ki közös dalt Náttura címmel, aminek összes bevételével az izlandi alumíniumgyárak építése elleni harcot támogatta. 2019-ben Greta Thunberggel szólította fel az izlandi miniszterelnöknőt a klímavészhelyzet kihirdetésére, bár ez eredménytelennek bizonyult. (via Grapevine)