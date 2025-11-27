Bódis Krisztát leköpték szórólapozás közben

„Leköptek. Ezen is túl vagyunk. A Tisza a béke pártja” – írja Facebook-posztjában Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa, író, pszichológus, dokumentumfilmes, a roma gyerekek felzárkóztatásáért dolgozó Van Helyed Alapítvány vezetője.

„Tegnap, amikor szórólapot osztottam, egy nő ordítva leköpött. Utána szóltam békítő hangon, mire visszafordult, tovább szidalmazott, és azt kiabálta, hogy »ezt már rég meg akartam tenni«. Őszintén sajnálom, hogy így cselekedett.”

Bódis szerint „borzasztó látni, milyen idegállapotba hergeli az embereket a Fidesz kormány, és hogy pusztán azért képesek rátámadni valakire, mert az illető máshogy gondolkodik”. Azt írta, ő kedvesen és mosolyogva fordult felé, és most sem haragszik, mert tudja, hogy „nem önmaga volt”.