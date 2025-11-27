DK–Fidesz-nagykoalíció szavazta meg Újpalotán a NER-es milliárdos bizniszét, a Momentum azonnal kilépett az ellenzéki kerületvezetésből

A csütörtöki szavazás eredménye.

A XV. kerületi önkormányzat az elvben ellenzéki DK és a Fidesz képviselőinek szavazataival csütörtökön a lakossági tiltakozás ellenére is zöld utat adott a Bayer Construct projektjének, vagyis a Pólus Center mögé tervezett Szilas lakóparknak. A döntés után a Momentum közleményben jelezte, hogy azonnali hatállyal kilépett a kerületet irányító ellenzéki koalícióból.

A Bayer az erdélyi NER-milliárdos és egykori Tiborcz-üzlettárs, Balázs Attila érdekeltségébe tartozó építőipari nagyvállalkozás. Ez a cég a kivitelezője a zuglói, Bosnyák téri, kormányzati támogatással zajló óriásberuházásnak is. Ennek a NER-cégnek a lobbistája az az MSZP-s Horváth Csaba, aki korábban éppen Zuglóban volt polgármester. A Telex korábbi cikke szerint Horváth itt, a XV. kerületben is részt vett a lobbizásban a BC delegációjának tagjaként.

Amiről most a XV. kerületben szavaztak, az egy olyan konstrukció, amit először éppen Zuglóban próbált átnyomni Horváth, akkor még polgármesterként, de sikertelenül - írta a Népszava a témáról szóló szerdai cikkében. A lényege az, hogy a kerület az ilyenkor szokásos, úgynevezett „településrendezési szerződés" helyett „fejlesztési megállapodást" köt a beruházóval. Azért, mert a „településrendezési szerződés" esetében a kerületnek van némi beleszólása abba, hogy mi épülhet, a kerületi főépítész is vétózhat és a beruházónak egy rakás további törvényi feltételt kell teljesítenie. Például úgynevezett telepítési tanulmánytervet kell készítenie, ami hosszú ideig tart és költséges. Az építőcég érdekeinek sokkal jobban megfelel, ha ígér néhány fejlesztést és pénzt, hogy az önkormányzat azok fejében előre lemondjon minden beleszólási lehetőségéről.

A Népszava szerint annak idején még Lánszki Regő országos főépítész is azt a szakvéleményt adta Horváthnak a zuglói ügyben, hogy a törvény szerint kénytelen településrendezési szerződést kötni.

Most mégis újra megpróbálták átnyomni ugyanazt az ötletet egy másik kerületben, és a Bayer Construct itt annyival beljebb van, hogy a testület a XV.-ben meg is szavazta azt. Hogy miért siettek ennyire? A Népszava szerint Balázs Attila a jövő tavaszi választásokig be akarja biztosítani a projektet, hátha kormányváltás lesz, de az említett tanulmányterv addig nem tudna elkészülni.

A Bayer út- és zöldfelületfejlesztést , 6 csoportos bölcsőde építését és lakásonként 500 ezer - összesen 1,9 milliárd forint - kifizetését vállalta az ajánlatában. Cserdiné Németh Angéla (DK) polgármester azzal érvelt a különmegállapodás mellett, hogy azzal legalább mérsékelhetnék a nem kívánt fejlesztés hatásait.

És hogy a helyi civilek miért tiltakoznak a projekt ellen? Eleve olyan telep épülne, ami csak a minél nagyobb profitot tartja szem előtt: a csaknem 20 hektáros területre 8 darab, 10-19 szintes beton lakótornyot zsúfolnának be a Népszava szerint egymástól alig 15 méteres távolságban, így a lakások jelentős része állandóan sötétben lenne, sőt a szomszédos lakótelep közelebbi házait is beárnyékolná. A terület tömegközlekedési hálózata eleve nem erős, és erre eresztenének rá 3 ezer autót, ugyanis ennyi parkolót terveznek építeni a 3847 lakásos telepre. A lakók szerint inkább a bezárt óvodákat kellene újranyitni, mint új bölcsődét építeni.

„Arra hivatkoztak, hogy nem tehetnek semmit - pedig legalább az időt húzhatták volna annak reményében, hogy áprilisban esetleg megváltoznak a játékszabályok - Tiborcz üzlettársának éppen ezért volt olyan fontos a gyors megegyezés."

- írta a csütörtöki szavazásról a közgyűlést vendégként figyelő Hadházy Ákos független parlamenti képviselő. Aki szerint

„A korábbi zuglói polgármester is mindent megtett, hogy segítse a Bosnyák téri szörnyet, aztán az ő zuglói bukása óta a Bayer nyíltan fizetett embere lett. Csak remélni lehet, hogy korábban nem volt az. Ugyanezt lehet remélni a 15. kerület polgármesteréről is. ”

Update: a Válasz Online információja szerint a momentumos alpolgármester mellett a DK-s Farkas Edit, valamint Lukács Gergely független képviselő is kilép a közös ellenzéki frakcióból.

Update2:

A kerület DK-s vezetése a szavazás és a koalíciójuk szétesése után közleményben magyarázta, hogy a lakóparkot nem ők kérték, a megépülésének nem örülnek és csak a vállalt fejlesztések miatt szavaztak igennel:

„A mai szavazáson kizárólag arról döntöttünk, hogy kiharcolunk-e magunknak annyi plusz forrást, amiből megvalósíthatunk az itt élők gyerekeinek bölcsődét, kerületszerte több játszóteret, fitnessparkot, kutyafuttatót, bicikliutat és a Szilas-patak revitalizációját. Ha már egyszer a kormány a nyakunkra telepít egy ilyen monstrum lakóparkot, legalább az itt élők lehetőséget kapjanak más fejlesztésekre is."

Csernák János alpolgármester a 444-nek emellett azt írta, hogy

„Május 29-e óta folyamatosan kommunikálunk (illetve hivatalos formában harcolunk) arról, hogy nem értünk egyet a beruházással – ezt a mai napon is elmondtuk, elmondtam én magam is a felszólalásomban. Amire igennel szavaztunk az az, hogy a Bayer által adni tervezett fejlesztési hozzájárulást az önkormányzat befogadja-e vagy sem.”

Arról egyik írásban sem esett szó, hogy az önkormányzat miről mond le a megállapodással, illetve hogy miért nem próbálták húzni az időt a választásokig, hiszen egy esetleges Tisza-kormány nyilván azonnal lefújná az összes fideszes oligarcha projektjeinek kiemelt támogatását.



