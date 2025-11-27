Döntetlent játszott a Fradi Isztambulban, továbbra is veretlen az Európa-ligában

A török Fenerbahce vendégeként 1-1-es döntetlent játszott a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában.

Fotó: SERHAT CAGDAS/Anadolu via AFP

A Fradi szerezte meg a vezetést, egy szöglet után természetesen Varga Barnabás fejelt a kapuba a 66. percben. Nem tartott sokáig az előny, a Fener 3 perccel később egyenlített Talisca révén. A meccs legvége elég kaotikus volt, a török csapatból Durán a 92. percben piros lapot kapott, ezután még három sárgát is kiosztott a bíró.

Fenerbahce-Ferencvárosi TC 1-1

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, v.: Ricardo de Burgos (spanyol), gólszerzők: Talisca (69.), illetve Varga B. (66.), piros lap: Durán (91.)

Fenerbahce: Éderson - Nélson Semedo, Skriniar, Demir (Müldür, 76.), Brown - Talisca, Asensio (Nene, 60.), Álvarez - Oguz Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Mercan, 60.)

Ferencváros: Dibusz - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Kanichowsky (Ötvös, 81.), Keita (Julio Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) - Varga B., Yusuf (Joseph, 74.)

Az FTC ezzel megőrizte a veretlenségét, 5 meccsből 3 győzelem, két döntetlen a mérlege, 11 ponttal továbbjutó helyen áll.

A folytatás:

December 11. FTC-Rangers

Január 22. FTC-Panathianikos

Január 29. Nottingham Forest-FTC

Az eddigi meccsek: