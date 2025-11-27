Emelte a tétet a Fidesz a kampányban: a világháború után macskaadót hozna a Tisza-kormány

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Háromhavonta szivárog ki az Indexhez a Tisza Párt egy-egy „adóterve”. A lap augusztus 26-án írt arról a birtokába került feljegyzés alapján, hogy „brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt”, most pedig november 25-én jelent meg egy cikk, miszerint „1300 milliárdos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja”, majd másnap további részleteket közöltek a birtokukba került dokumentum vállalkozásokra vonatkozó részéből, ami újabb 3700 milliárdos terhet jelentene.

A közmédia illusztrációja Fotó: Hirado.hu

Hiába mondja Magyar Péter, hogy ez hazugság, a dokumentum hamisítvány, a Fidesz és a propaganda ezerrel rápörgött, valószínűleg azért, mert legutóbbi üzenetük a „tiszás adóemelésről” betalálhatott.

Azt a kampányt aprólékosan megkomponálták, és hónapok óta először kényszerítették védekezésre Magyart. Abból azért sem volt könnyű kimagyarázkodnia a Tiszának, mert Tarr Zoltán alelnök egy fórumon adózási kérdéseknél maga beszélt arról, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Magyar Péter erre reagálva részletezte, hogy milyen adócsökkentésben gondolkodik a Tisza, a kormánypárt viszont - a napokban záruló - nemzeti konzultációt indított az állítólagos tervekről. Orbán Viktor szerint „izzadtak a jogászok”, hogyan fogalmazzák meg a szöveget úgy, hogy az ne egy párt vélt vagy valós programjáról szóljon.