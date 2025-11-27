Karácsony Büszkeségmenetet szervez a Karmelitához

Mivel Karácsony Gergely főpolgármester törvénytelennek tartja, hogy a kormány leemelt újabb 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról, délután bejelentette, jövő hétfőre a Kelenföldi autóbuszgarázsba hívta össze a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését. „Egy olyan helyszínt választottunk, ahol szerintem még a fővárosi közgyűlés tagjai se nagyon jártak. Biztosan nem járt ott a kormány egyik tagja sem.” Azt mondta, itt lesznek azok a munkatársak, akiknek a béréért mennek harcba.

Kelenföldi autóbuszgarázs

Egyben a főpolgármester ezt az épületet tartja a főváros által végzett közszolgáltatások legfontosabb bázisának. Itt a tervek szerint - Gulyás Gergely miniszter kérésére - megerősítik a döntésüket, vagyis megerősítik az Állami Számvevőszék szeptemberi véleményét, miszerint a főváros nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a közszolgáltatásokat, ezért kormányzati beavatkozásra lesz szükség. Tulajdonképpen kedden ezért vitt személyesen levelet a Karmelitába is.

Karácsony azt ígéri, hogy hétfőn a közgyűlés újabb döntését ismét személyesen viszi el a Karmelitába. „De ezúttal hívom a budapestieket is” - tette hozzá. A rendkívüli közgyűlés után fél 7-kor várja a támogatóit a Clark Ádám térre, ahonnan. „Legyen egy Budapesti Büszkeség Menet 2!” - utalt vissza a nyári Pridera, amit szintén ezzel a névvel szerveztek meg, hogy tiltakozzanak a gyülekezési jog korlátozása ellen.