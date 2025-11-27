Karácsony: Törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról

Abban a percben, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány »meg akarja menteni Budapestet«, törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról – írta a Facebookon Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Gulyás Gergely a kormányinfón ezzel kapcsolatban azt mondta, Karácsony súlyos tévedésben van, mivel az ideiglenes jogvédelem lejárt, az Államkincstár nem tehet mást, a jogszabályok szerint kell eljárnia, amikor beszedi a szolidaritási hozzájárulást, különben bűncselekményt követne el.

Fotó: Németh Dániel/444

A kormány a mostanival együtt már több mint 55 milliárdot vont el Budapesttől, miközben az összes kötelező feladatukra 22 milliárdot biztosít az állam. Karácsony októberben azt írta, mínuszban tudja csak zárni az évet a főváros, a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés pedig a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető. Pedig elmondása szerint a főváros tárgyalási javaslatára a kormány több mint fél éve nem reagál, miközben az összes állami ellenőrző szerv kimondta már, hogy megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető.

Kedden a főpolgármester személyesen vitt egy levelet Budapest anyagi helyzetéről a Karmelitába. A levélben Karácsony azt kérte a kormánytól, hogy fizessék ki a megvásárolt trolibuszok árának 8,8 milliárdos összegét, amelynek kifizetéséről már kormánydöntés született, és a 12 milliárd forintos közlekedési normatívát, amit törvény szab meg. Ezenkívül azt is kérte, hogy idén már ne inkasszálják a főváros számláját.

November elején a Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében. A Kúria minden pontban a Fővárosi Önkormányzatnak adott igazat, és helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. 2023-ban 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követelt a fővárostól az állam, 2024-ben 75 milliárdot, idén 89,1 milliárdot. Ha a Kúria ítélete alapján meg is nyerik a felfüggesztett pereket, a pénzek visszaszerzéséért újabb polgári pereket kell indítani.