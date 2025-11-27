Leleplezett mestertervek, pusztataskonyi szeparatisták

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.
A Totalcar főszerkesztőjét számonkérték, hogy miért jelent meg egy cikk az oldalon az Index által állítólag megszerzett állítólagos tiszás adóemelésről, mire a főszerkesztő azt mondta, hogy vagy a fost teszik ki az oldalra, vagy őket teszik ki az ajtón. Menczer Tamás feltette a lényegi kérdést az állítólagos tiszás adóemelésről: „Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem?” A 444 leleplezte az Indexet, lerántotta a leplet a Tisza-adó-adóról, amibe az egész ország bele fog rokkanni, a túlélőket pedig kivégezhetik.
A Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsonyt, így nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából, a Sziget-javaslat viszont sikeresen átment. Összességében a közgyűlés elég dilis volt: Press Kukac, gázóra, karácsonyi húzás, satöbbi.
Tiszaburán harmadszorra tartanak időközi választást a sok csalás miatt. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. A zártkertekre is kiterjesztik a kedvezményes Otthon Startot, miközben a Habitat for Humanity szerint a lakástámogatások 95 százaléka olyan helyre megy, ahol már alapból van valamekkora tőke.
Márki-Zay a köztévén beszélt arról, hogy miért nem becsületes az, aki a szerinte pedofilmentegető, migránsbetelepítő, korrupt, hazaáruló, oroszbérenc Fideszre szavaz. A Medián szerint csökken a Tisza előnye, Orbán pedig fiatalít, és több megyei jogú városban is lecseréli a fideszes képviselőket. Kósa Lajos nem indul egyéni jelöltként Debrecenben.
A VSquare szerint Orbán Viktor ismét Moszkvába utazik, az Euronews szerint pedig előtte még beugrik Szabadkára Aleksandar Vucic elnökkel tárgyalni az energiaválságról. Szijjártó Péter is Szerbiában járt, majd beugrott Bosznia-Hercegovinába, ahol a védelmi miniszter az alkotmány védelmére hivatkozva nem engedte leszállni. A szeparatista Milorad Dodik bezzeg akkor jön Magyarországra, amikor akar, és még az MCC-n is előadhat.
„Undorító, hogy szinte minden nő átélt már valamilyen fajta szexuális zaklatást” – mondták a tüntetők a Néma Tanúk Felvonulásán. Van aki már abban sem biztos, hogy ilyen esetben van értelme az állami szervekhez fordulni.
Jól haladnak a neonácik az amerikai Republikánus Párt elfoglalásával: Charlie Kirk meghalt, Trump néhány év múlva lelép. Az amerikai jobboldal vezetésére többen is pályáznak, és most kiderült, hogy a Hitlerért rajongó, rasszista gyökér Nick Fuentesnek kifejezetten jók az esélyei. Már Orbánék amerikai összekötője is kétségbe van esve.
Egy hangfelvétel szerint Witkoff tanácsokkal látta el a Kremlt, hogyan adják elő Trumpnak az ukrajnai béketervet. Oroszország szerint a hangfelvétel kiszivárogtatása elfogadhatatlan, és a hibrid hadviselés kategóriájába tartozik. Kijev szerint „közös nevezőre” jutottak az amerikai béketervvel kapcsolatban. Két nemzeti gárdistát meglőttek Washingtonban, a Fehér Ház közelében.
Lassan tízéves a párizsi egyezmény, de hiába rendeznek évente klímacsúcsot, az áttörő megállapodás mindig elmarad, a leginkább szennyező nagyhatalmak pedig már részt sem vesznek rajta. A Qubit összeszedte, hogy jutottunk idáig.
„Fényképezni minden hülye tud, abban semmi trükk nincs” – Féner Tamás fotográfus műveiből nyílik kiállítás a Széchényi Könyvtárban. A képekhez a 87 éves művésszel készített hanganyagokat mellékeltek, amiken a fotográfus a fotókhoz fűződő személyes emlékekről mesél.
Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Az üres házakat a tiszaburai beköltözőktől félve felvásárolják.
