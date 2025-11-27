Magyar energiaügyi kavarás Belgrádtól Moszkváig: orosz naftáért megy Putyinhoz Orbán

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az orosz olaj- és gázszállítások folytatásáról fog pénteken - vélhetően Moszkvában - tárgyalni Orbán Viktor, ezt a miniszterelnök jelentette be a szerb elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

„Mi importból élünk, alapvetően orosz importból: orosz olaj, orosz gáz”

- mondta a magyar miniszterelnök, és azzal folytatta, hogy az orosz energiahordozók biztosítása érdekében két dolga volt: elintézni, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól, de miután ez sikerült, „most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen: ne csak papír, engedély, hanem anyag is, legyen olaj, gáz” - fogalmazott.

„Holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni. Remélem sikerrel, és akkor lesz nafta is, vagyis Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz. És ha nekünk lesz, akkor önöknek is lesz. Amink van, azt megosztjuk önökkel”

- fordult Orbán a szerbek felé, azt is bejelentve, hogy felgyorsítják a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték építését.

Orbán Viktor és Aleksandar Vucic szerb elnök sajtótájékoztatója Szabadkán Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Szerbiában éppen ezerrel zajlik a lehető legakutabbá váló energiaválság, a magyar kormány pedig több szinten is próbál ebben gesztusokat tenni legközelebbi politikai szövetségesének, Aleksanadar Vučićnak. És közben a krízist kihasználva keresi a további regionális befolyásszerzési lehetőségeit - mondjuk a Mol balkáni terjeszkedésén keresztül.

A magyar olajvállalat szívesen megvenné Szerbia egyetlen, pancsevói olajfinomítóját, amely jelen állás szerint napokon belül le fog állni, mert az orosz tulajdonosa (Gazprom Neft) miatt amerikai szankciók vannak ellene életben, emiatt már olajat sem kap. Ha nem jön kegyelem a hétvégéig Washingtonból, Szerbia nem termel több üzemanyagot - a NIS olajvállalatnak pedig új tulajdonost kell találni - ami a Mol is lehet.

A Balkán felé amúgy is szívesen terjeszkedő Molnak Szerbiában elsősorban arab vetélytársai vannak, de mint arra még kitérünk, a magyar bevásárláshoz egyszerre kellene belgrádi, washingtoni és moszkvai rábólintás. Bár Orbán Viktor most is azt hangsúlyozta, hogy ez vállalati ügy, és a döntés a szerbeken múlik,

valójában egy nagyon komplex nemzetközi játszmáról van szó, a magyar miniszterelnök pedig november elején Washingtonban, ma Belgrádban, pénteken pedig Vlagyimir Putyinnal tárgyal energiaügyekről.