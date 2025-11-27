Már legalább 44 halottja van a hongkongi tűzvésznek, 279 emberről nem tudnak semmit

Fotó: YAN ZHAO/AFP

Már közel egy teljes napja ég Hongkongban egy hatalmas lakótömb a Wang Fuk Court nevű lakókomplexumban, ahol nyolc épület közül még csak négyben sikerült megfékezni a lángokat. A tűzvésznek legalább 44 halottja van, 45 ember állapota kritikus, és 279 emberről továbbra sem tudnak semmit. Sajtóértesülések szerint éjjel egy csecsemőt és egy idős nőt sikerült kimenteni az épületből.

Fotó: CHEN DUO/Xinhua via AFP

A tűz okát még vizsgálják, de a rendőrség szerint a felújítás alatt álló épületek ablakain hálót és műanyag fóliát találtak, ami a hatóságok szerint hozzájárulhatott a tűz gyorsabb terjedéséhez. A hongkongi tűzoltóság a tüzet ötös fokozatú kategóriába sorolta, ami a legsúlyosabb. 17 éve nem volt ötös szintű tűz Hongkongban. A hatóságok szerint az oltás még órákat vehet igénybe.

Fotó: ZHU WEI/Xinhua via AFP

Három embert tartóztattak le, ketten egy építőipari cég vezetői, egyikőjük pedig mérnök.

Fotó: PETER PARKS/AFP

Több száz lakót evakuáltak ideiglenes menedékhelyekre, és sürgősségi lakóegységeket osztanak ki azoknak, akiknek új lakásra van szükségük. A 2021-es népszámlálása szerint az érintett telepen élő 4600 ember közel 40 százaléka legalább 65 éves vagy annál idősebb. Néhányan közülük a 80-as évekbeli építés óta élnek ezekben az állami lakásokban.

Fotó: PETER PARKS/AFP

(BBC)