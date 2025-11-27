Már legalább 44 halottja van a hongkongi tűzvésznek, 279 emberről nem tudnak semmit

Már közel egy teljes napja ég Hongkongban egy hatalmas lakótömb a Wang Fuk Court nevű lakókomplexumban, ahol nyolc épület közül még csak négyben sikerült megfékezni a lángokat. A tűzvésznek legalább 44 halottja van, 45 ember állapota kritikus, és 279 emberről továbbra sem tudnak semmit. Sajtóértesülések szerint éjjel egy csecsemőt és egy idős nőt sikerült kimenteni az épületből.
A tűz okát még vizsgálják, de a rendőrség szerint a felújítás alatt álló épületek ablakain hálót és műanyag fóliát találtak, ami a hatóságok szerint hozzájárulhatott a tűz gyorsabb terjedéséhez. A hongkongi tűzoltóság a tüzet ötös fokozatú kategóriába sorolta, ami a legsúlyosabb. 17 éve nem volt ötös szintű tűz Hongkongban. A hatóságok szerint az oltás még órákat vehet igénybe.
Három embert tartóztattak le, ketten egy építőipari cég vezetői, egyikőjük pedig mérnök.
Több száz lakót evakuáltak ideiglenes menedékhelyekre, és sürgősségi lakóegységeket osztanak ki azoknak, akiknek új lakásra van szükségük. A 2021-es népszámlálása szerint az érintett telepen élő 4600 ember közel 40 százaléka legalább 65 éves vagy annál idősebb. Néhányan közülük a 80-as évekbeli építés óta élnek ezekben az állami lakásokban.
