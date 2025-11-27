Nagyobb árhullámokat indított el az északi folyóinkon a masszív esőzés

Az elmúlt napokban iszonyú sok eső esett, ahogy az Időkép is írja, beindultak a mediterrán ciklonok, emiatt az ország nagy részén kiadósabb eső esett, valamint többfelé havazott is, a talaj pedig elkezdett feltöltődni.

A legtöbb csapadék Nagykanizsa-Veszprém-Balassagyarmat sávban esett, volt, ahol a 30 millimétert is meghaladta a 24 órás csapadékösszeg. De az Északi-középhegységben 48 óra alatt ennél is nagyobb értékeket, 50-60 mm körüli csapadékmennyiséget regisztráltak. Ez a mediterrán ciklon persze nemcsak hozzánk, de a környező országokba is kiadós csapadékot hozott: a Sajó és az Ipoly szlovákiai vízgyűjtőjén 24 óra leforgása alatt többfelé 50-60 mm eső esett, ami meghaladja Magyarország november havi átlagos csapadékmennyiségét. Emiatt több északi folyónkon is árhullám indult el.

A Sajó vízszintje harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet érhet el Sajópüspökinél, a folyó itt szerda este, éjjel tetőzhet, de a valaha mért legnagyobb vízállást nem fogja elérni. Csütörtökön az esti, éjszakai órákban pedig már Sajószentpéternél jár majd az árhullám csúcsa, ott várhatóan másodfokú árvízvédelmi készültségi szint mellett tetőzhet a folyó.

Az Ipoly vízgyűjtőjén is jelentős mennyiségű csapadék hullott le, emiatt a folyó Iponytarnócnál szerdán este, éjszaka a valaha mért legnagyobb vízállás közelében tetőzhet. Nógrádszakálnál pedig elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint van érvényben. Az Ipoly alsóbb szakaszain a vízállás várhatóan nem fog készültségi szintet elérni.

Árhullám indult el a Bódván, a Hernádon, a Bodrogon és a Tarnán is, de a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ezeken a vízfolyásokon sehol sem kell készültségi szintet elrendeli. A kialakult árhullámok a jelenlegi előrejelzések szerint gyors lefolyásúak lesznek, tehát hosszan elhúzódó tetőzést sehol sem várnak a szakemberek.