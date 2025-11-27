Oroszország szerint a Witkoff-hangfelvétel kiszivárogtatása elfogadhatatlan, és a hibrid hadviselés kategóriájába tartozik

A Donald Trump és Vlagyimir Putyin legfőbb tanácsadói közötti telefonbeszélgetés kiszivárgása elfogadhatatlan kísérlet az Ukrajnáról szóló béketárgyalások aláásására, és a hibrid hadviselés egyik formájának minősül – közölte Oroszország azután, hogy kiszivárgott a Steve Witkoff és Jurij Usakov közötti beszélgetés.

A Bloomberg tette közzé annak a telefonbeszélgetésnek leiratát, amiből kiderült, hogy Witkoff a múlt hónapban tanácsokat adott Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb külpolitikai tisztviselőjének, hogyan érdemes előadnia Trumpnak egy olyan béketervet, ami az orosz–ukrán háború lezárását célozza. Ez alapján Witkoffot többen azzal vádolják, hogy nyilvánvalóan az orosz érdekeket képviseli a tárgyalásokon.

Usakov a Reuters szerint azt mondta, hogy a Witkoffal folytatott megbeszélések nem a nyilvánosságnak készültek, és nem lett volna szabad kiszivárogniuk.

„Ez elfogadhatatlan”

Putyin és Steve Witkoff egy moszkvai tárgyaláson még augusztusban. Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

– mondta Usakov orosz újságíróknak. Szerinte a kiszivárogtatás egyértelműen arra irányult, hogy hátráltassa az Oroszország és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokat. A Kommerszantnak adott interjújában Usakov hozzátette: a beszélgetéseket titkosított kormányzati csatornákon folytatták, amiket csak ritkán lehet elfogni vagy kiszivárogtatni, hacsak valamelyik fél nem szándékosan teszi meg. „Vannak bizonyos WhatsApp-beszélgetések, amiket elvileg valaki valahogy lehallgathat” – mondta Usakov. Kizárta annak lehetőségét, hogy a felvétel a hívás résztvevőitől származott volna, és közölte, hogy az ügyet fel fogja vetni Witkoffnak.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint egyes médiumokat az európai országok a Oroszország ellen folytatott hibrid információs háború részeként használják, hogy gyengítsék Moszkva és Washington kapcsolatát.

A Bloomberg jelentése éppen akkor került nyilvánosságra, amikor Trump kedden bejelentette: a háború lezárására vonatkozó javaslat „finomításai” elkészültek, és Witkoffot Oroszországba küldi, hogy találkozzon Putyinnal. A Fehér Ház nem vitatta a leirat hitelességét, Trump pedig „szokványos tárgyalási eljárásnak” nevezte Witkoff megközelítését: „El kell adnia ezt Ukrajnának is, és Oroszországnak is” – mondta Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak. „Ez egy közvetítő dolga.”