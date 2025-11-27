Putyin arról beszélt, hogy mindig szívesen látja Orbánt

Nemzetközi sajtótájékoztatón méltatta Orbán Viktort Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének csúcstalálkozóján, a kazahsztáni Biskekben tartott tájékoztatót az orosz sajtónak. Itt beszélt arról, hogy Orbán Viktort mindig szívesen látja Moszkvában. Putyin azt fejtegette, hogy Orbán azok között van, akik látják a valóságot, akik a politikai pozíciójukat a terepen tapasztalt valósághoz igazítják.
(via Magyar Nemzet)
Az oroszokkal is újra tárgyalna a gázról és olajról, és közben a Molt hozhatják helyzetbe a Balkánon. A magyarok fő szankcióelkerülőként használnának ki a szankciókat, de nem tudjuk, mi ennek az ára.