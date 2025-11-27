Putyin arról beszélt, hogy mindig szívesen látja Orbánt

POLITIKA
Vlagyimir Putyin Orbán Viktor vendégeként Budapesten, 2015 februárjában.
Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

Nemzetközi sajtótájékoztatón méltatta Orbán Viktort Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének csúcstalálkozóján, a kazahsztáni Biskekben tartott tájékoztatót az orosz sajtónak. Itt beszélt arról, hogy Orbán Viktort mindig szívesen látja Moszkvában. Putyin azt fejtegette, hogy Orbán azok között van, akik látják a valóságot, akik a politikai pozíciójukat a terepen tapasztalt valósághoz igazítják.

Hogy miről fog tárgyalni a Moszkvába készülő Orbán, arról ebben a friss cikkünkben írunk részletesen.

(via Magyar Nemzet)

