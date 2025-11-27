Rékasi Zsigmond magánnyomozó irodát nyitott

„Már régóta kacérkodtam a magánnyomozás gondolatával. Néhány évvel ezelőtt el is kezdtem egy felnőttképzést, ám a rengeteg elfoglaltságom mellett nem tudtam befejezni a kurzust. Bár a képesítést nem szereztem meg, a Tini Felügyelet alapítója, Sándor Laci, és a »filmes testvérem«, Gombos Krisztián barátom segítségével mégsem kellett lemondanom az álmomról. Az ő szakmai tapasztalatuknak köszönhetően bő másfél hónappal ezelőtt megalapítottuk a közös magánnyomozó irodánkat” – mondta a hvg.hu szemléje szerint a Story magazinnak Rékasi Zsigmond, Rékasi Károly és Détár Enikő fia főként párkapcsolati és eltűnt személyekkel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

Rékasi Zsigmond és Rékasi Károly Fotó: Rékasi Zsigmond/Instagram

Rékasi Zsigmond, akit a bulvársajtóban egy ideig rendszeresen Zsebi néven emlegettek, miután a szülei is így hívták, leginkább a technikai, adminisztratív feladatokat látja el, és szoros kapcsolatot ápol a megbízókkal, a társai biztosítják az ügyek szakmai feltárását.

„Én sajnos nem megyek terepre, nem veszek részt személyesen a megfigyelésben, hiszen nem rendelkezem képesítéssel, ráadásul az ismertségem miatt nehezen tudnék inkognitóban maradni. Márpedig a diszkréció kiemelt fontosságú a nyomozások során, legyen szó személykövetésről vagy éppen egy csalfa fél leleplezéséről.”

Rékasi nemrég azzal haknizott, hogy Novák Katalin személyvédelméért volt felelős, a Sándor-palota és Novák azonban közölte, hogy nem Rékasi cége, hanem a Terrorelhárítási Központ védte őt.