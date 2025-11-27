Trump arra kérte a japán miniszterelnököt, hogy ne súlyosbítsa a Kínával fennálló konfliktust

Donald Trump amerikai elnök arra kérte Takaicsi Szanae japán miniszterelnököt, hogy ne fokozza tovább a Kínával kialakult feszültséget – írja a Reuters.

Trump célja ugyanis az, hogy megőrizze a Pekinggel kialkudott, amúgy is törékeny kereskedelmi megállapodást.

Kína hetek óta tartó diplomáciai vitában áll Japánnal, az Egyesült Államok egyik kulcsfontosságú szövetségesével, ami a kínai turisták számának visszaeséséhez, a japán tengeri élelmiszerek behozatali tilalmához és kulturális programok lemondásához vezetett. Ahogy a 444 is megírta, a Tokió és Peking közötti éles konfliktus azután robbant ki, hogy Takaicsi a hónap elején azt mondta: egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.

A keddi telefonbeszélgetésben Trump jelezte Takaicsinak, hogy nem szeretne további eszkalációt. Nem kért tőle semmi konkrétat, még a kijelentése visszavonását sem. A japán miniszterelnöki hivatal csak annyit közölt Takaicsi és Trump hívásáról, hogy a két fél az amerikai–kínai kapcsolatokról beszélt. Tagadták azt is, hogy Trump arra kérte volna Takaicsi, ne provokálja Kínát Tajvan ügyében.

A hívás nem sokkal azután történt, hogy Trump beszélt Hszi Csin-ping kínai vezetővel, aki azt mondta, hogy Peking Tajvannal kapcsolatos álláspontja változatlan. Kína Tajvant saját területe részének tekinti, és megfogadta, hogy szükség esetén erővel fogja ellenőrzése alá vonni a szigetet. Tajvan demokratikusan megválasztott kormánya határozottan elutasítja Peking álláspontját.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A Fehér Ház közleménye szerint az amerikai–kínai jó viszony Japánnak is érdeke. Trump hozzátette: „A világ békében él. Tartsuk meg ezt az állapotot!” Japánban viszont attól tartanak, hogy Trump esetleg csökkentené Tajvan támogatását a kereskedelmi alku kedvéért, ami szerintük bátorítaná Pekinget és növelné a konfliktus veszélyét Kelet-Ázsiában.

Bár az amerikai nagykövet kiállt Japán mellett, két vezető japán kormánypárti képviselő szerint ennél egyértelműbb támogatásra számítottak az Egyesült Államoktól. Japánban állomásozik az USA legnagyobb külföldi katonai ereje, ami visszatartó erőt jelent Kínával szemben. Washington továbbá támogatta Japán védelmi fejlesztéseit is, amik viszont bosszantják Pekinget. A két japán politikus azt mondta: szeretnék, ha Trump személyesen is kiállna mellettük, az amerikai elnök hallgatását Peking könnyen úgy értelmezheti, hogy tovább növelheti a nyomást Japánon.