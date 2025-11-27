Tyúkól#56: Szpojleres beszélgetés nők elleni erőszakról, hallgatásról és társadalmi előítéletekről, első alkalommal élőben!

podcast
Szerda este első alkalommal vettük fel élőben a Tyúkólt, ráadásul egy nagyon különleges vetítéssel egybekötve!

Az eseményen a közönség előbb megnézhette Podhradská Lea Apám lánya című filmjét (ami elnyerte a legjobb magyar dokumentumfilm díját a 22. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon), ezt követően pedig a rendezővel és meghívott vendégeinkkel beszélgettünk a film kapcsán nők elleni erőszakról, társadalmi előítéletekről, és a hallgatás okairól. Többek között.

Fotó: Németh Dániel/444

Miért beszélgettünk erről?

A magyar férfiak alig több mint tizede gondolja azt, hogy a féltékenykedés is a párkapcsolati erőszak része. A bántalmazás társadalmi megítélése visszás és a fizikai agressziót sem tartják az emberek minden esetben erőszaknak. Ezeket a sokkoló tényeket eddig főleg a bántalmazott nőket támogató szervezetek tapasztalataiból tudtuk, nemrég viszont megjelent a PATENT Egyesület és a 21 Kutatóközpont közös kutatása, ami rámutat arra, hogy az egyes esetek mögött társadalmi mintázat húzódik meg, és valóban rendszerszintű a probléma. Kevesen bíznak az igazságszolgáltatás erejében, a legtöbben pedig úgy vélik, a családnak kellene segítenie.

Csakhogy a család nem mindig segít.

Erről, és még sokkal többről mesél az Apám lánya című film is, amelyben a rendező saját, több évtizede eltűnt nővérét, Denit keresi. A történet húsba vágóan érzékletes módon mutatja be nemcsak a bántalmazás, hanem a környezet közönyének hatásait is.

Forrás

Ezt az epizódot a filmvetítés után vettük fel, a rendezővel, valamint Les Krisztinával a PATENT Egyesület, és Kiss Katával a 21 Kutatóközpont szakértőjével beszélgettünk.

Mielőtt elkezded hallgatni szólunk, hogy az adás több helyen is spoileres!!4!

A filmet december 4-étől a magyar mozikban is vetítik majd, mi mindenképpen nagyon ajánljuk.

Bővebben:

  • 00:56 - Különleges ez az adás, nem nekünk kellett megnyomni a gombot!
  • 03:28 - Miért nem elég a tapasztalati tudás, ha erőszakról van szó? Miért kellenek a számok? Mit lehet elérni a kutatással?
  • 07:02 - Magyarországon a nők elleni erőszakot pillanatok alatt relativizálják.
  • 10:40 - A társadalom szerint a családtól remélhetnek segítséget az érintettek.
  • 15:15 - Ezeket a traumákat gyakorlatilag lehetetlen feldolgozni. És a viselkedésminták a családon belül újra is termelhetik magukat.
  • 25:27 - Pozitív eredménynek számít, hogy Magyarországon majdnem mindenki elismeri, hogy a fizikai bántalmazás erőszaknak számít.
  • 29:56 - A féltékenykedés megítélése sokkal visszásabb. A popkultúrában ráadásul sokszor úgy ábrázolják, hogy ennek helye van és romantikus.
  • 34:21 - A film jelenetei, a beszélgetések iszonyú megterhelők, de Lea rengeteg dolgot kivágott az interjúkból, hogy emészthető legyen a végeredmény.
  • 39:21 - Judit Hermann szerint a traumában a legsúlyosabb a hallgatás, a titok és a szégyen.
  • 41:40 - Az áldozatoknak teljesen irreálisnak tűnő megküzdési stratégiákat kell választaniuk, hogy átvészeljék a legnehezebb időszakokat. Ez Deni esetében sincs másképp és a film meg is mutatja, hogyan alakul a személyisége ennek mentén.
  • 44:45 - Deni elmesélte a történetét, de ezzel azokról is mesél, akik már nem tudnak megszólalni. Ez az adás két nappal a Néma Tanúk Felvonulás után jelenik meg, ahol olyan nők történeteit olvassák fel, akiket családon belüli vagy párkapcsolati erőszak során öltek meg.
  • 46:00 - Nem tudunk semmi olyat mondani, ami pikk-pakk megoldaná a problémát. De igyekszünk hangot adni és felületet ahhoz, hogy ez a téma megjelenjen és az áldozatokhoz is eljussanak az olyan szervezetek, akik segíthetnek nekik.
Fotó: Németh Dániel/444

Ezúton is nagyon köszönjük, hogy ott voltatok velünk, hogy hallgattok minket, hogy időről időre írtok nekünk.

Néhány kép az eseményről:

Fotó: Németh Dániel/444
Kiss Kata és Les Krisztina
Fotó: Németh Dániel/444
Podhradská Lea
Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444

Olvasnivaló:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Illusztráció: Kiss Bence/444

