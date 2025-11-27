Vasúti munkásokat gázolt egy vonat Kínában, 11-en meghaltak

Vasutasok egy csoportját gázolta el egy vonat a délnyugat-kínai Kunming városában, 11 ember meghalt, kettő pedig megsérült – írja a Reuters.

A vonat földrengésérzékelő berendezéseket tesztelt, amikor egy íves pályaszakaszon elütötte a munkásokat a város Luoyang Town nevű állomásán. A Jünnan tartományban közben már újra a megszokott rend szerint járnak a vonatok, de a hatóságok vizsgálják, hogyan történt a baleset.

A kép illusztráció. Fotó: WANG FEI/Xinhua via AFP

Kína vasúthálózata a világ legnagyobbja, több mint 160 ezer kilométeres hosszúságával évente több milliárd utazást bonyolít. Bár hatékonysága miatt gyakran dicsérik, korábban több súlyos baleset is volt. A 2011-es zhejiangi szerencsétlenségben 40-en haltak meg és 200-an megsérültek, 2021-ben pedig kilenc ember vesztette életét, amikor Kanszu tartományban egy vonat a Lanzhou–Hszincsiang vasútvonalon elütött több munkást.