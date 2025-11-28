200 milliós kártérítés járna a házomlásban megrokkant balerinának, de felszámolják a cégeket, amiknek fizetniük kellene

Egyezség született a négy évvel ezelőtti Jókai utcai házomlásban megsérült Tóth Nikolett balerina sérelemdíjával kapcsolatban, és van már határozat a kártérítési perében is: ez alapján összesen 200 millió forint kártérítés és havi 3,5 milliós járadék jár neki élete végéig - írja a Blikk. A cégek azonban, bár kötelesek lennének fizetni, már felszámolás alatt vannak - így kérdés, valóban megkaphatja-e a neki járó összegeket.

A Budapest terézvárosi Jókai utcában 2022 júniusában omlott le egy átépítés alatt lévő ház negyedik emeleti díszfala, magával rántva több erkélyt is. A balesetben volt három könnyebb sérült is, de Tóth Nikolett balerina életveszélyesen megsebesült, maradandó egészségkárosodást szenvedett.

A Jókai utcában hétfőn leomlott párkány négy embert sebesített meg, az Operettszínház fiatal balerinája életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett, és a gerine is súlyosan megsérült. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A nyomozásban a BRFK négy embert gyanúsított meg, köztük a statikust, a generáltervezőt és a műszaki vezetőt is. Egyikük sem ismerte el a bűnösségét, miközben a balerina kerekesszékbe került, és a baleset miatt azóta is folyamatosak a fájdalmai.

Miután sokáig nem sikerült peren megegyezni, párhuzamosan több per is indult az ügyben. Mint a Blikk írja, a kártérítési perben megszületett a jogerős határozat: eszerint Tóth Nikolettnek és édesanyjának összesen 200 millió forint kártérítés jár a sérelemdíjjal együtt, valamint 3,5 millió forintos havi járadék az élete végéig.

A kártérítésre kötelezett építő cég azonban felszámolás alatt áll, így kétséges, hogy hogyan és mikor tud hozzájutni a neki járó összeghez - Tóth Nikolett ügyvédje ezzel együtt optimista, abban bízik, hogy vagy a felszámolóbiztos révén, vagy a biztosító által, de végül a védence megkapja a pénzt.

Tóth Nikolett a baleset óta kerekesszékes, a művészi pályáját nem tudja folytatni, és az élet minden területén jelentősen korlátozza az állapota. Elmondása szerint mellkastól lefelé elvileg nem érez semmit, de az érzőidege annyira sérült, hogy így is nagyon erős fájdalmak vannak a lábában.