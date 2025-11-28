A kormány azt ígéri, hogy mindenáron biztosítja a főváros működését

Megy a busz a Karmelita felé Fotó: Merész Márton/Főpolgármesteri Hivatal

A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja - írta Gulyás Gergely miniszter a Facebook-oldalán, aki Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából válaszolt Karácsony Gergely levelére.

E szerint a kormány a szerdai ülésén tárgyalt a főpolgármester levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy a főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások - ideértve a budapesti tömegközlekedést is - zavartalanul működjenek. A kormány arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud a fizetési kötelezettségének eleget tenni.

Karácsony szerint ezzel „folytatódik az abszurd dráma”, mert a kormány által elhárítani ígért „baj éppen abból van, hogy a korábbi döntéseiket nem hajtották végre. Hol a törvénybe foglalt 12 milliárd a közösségi közlekedésre? Hol a 8,8 milliárd a főváros által meghitelezett trolikra? Hol a Lánchíd 6 milliárdja? Az Egészséges Budapest közel 25 milliárdjáról már nem is beszélve. Vagy esetleg az a »mentő« ötlet, hogy államosítják a budapesti közösségi közlekedést? Az milyen jól bejött a kórházaknál és az iskoláknál is…”

Kedden a főpolgármester személyesen vitt egy levelet Budapest anyagi helyzetéről a Karmelitába, miután a kormány már több mint 55 milliárdot vont el Budapesttől, miközben az összes kötelező feladatukra 22 milliárdot biztosít az állam. Karácsony hétfőre Budapesti Büszkeségmenetet szervez, amely a Clark Ádám tértől sétál fel a Karmelitához.