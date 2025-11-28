A Sajó és az Ipoly áradása miatt több útszakaszt is le kellett zárni

A Sajó és más folyók áradása miatt több szakaszon is le kellett zárni utakat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – írja a Boon.

A megáradt Ipoly által elárasztott Rákóczi út Ipolytarnócon 2023. január 19-én Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A Magyar Közút a lapnak azt írta, a Sajó áradása esetén a földrajzi adottságok és a meglévő közúthálózat paraméterei miatt bizonyos útszakaszok rend szerint víz alá kerülnek, jellemzően a folyó felső szakaszán, ami most is így történt. Ezért lezárták a

2523-as jelű Putnok–Borsodbóta összekötő utat a putnok és a sajóvelezdi elágazás között (kerülni Ózd irányába lehet),

A 2603-as jelű Sajókaza–Aggtelek–Szin összekötő utat a 26-os főút és Sajókaza között (kerülni Szuhakálló és Múcsony irányába lehet),

és a 2527-es jelű Vadna–Sajóvelezd összekötő út 26-os főút és Sajóvelezd közötti részét. Sajóvelezd így Ózd irányából közelíthető meg.

A 26103-as, Sajógalgócra vivő bekötőút az emelkedő vízszint miatt szintén a zárva van már, a település autóval országos közúton nem közelíthető meg.

Az Útinform tájékoztatása szerint az Ipoly áradása miatt Nógrád vármegyében lezárták az Őrhalom-országhatár összekötő utat, a vasútátkelőtől a határig (2209-es jelű út), valamint a Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Az Időkép írt arról, hogy a csapadék mennyisége miatt a Sajón és az Ipolyon nagyobb vízszintemelkedés várható, utóbbin a valaha mért legnagyobb vízállást is megközelítheti a folyó vízszintje Ipolytarnócnál. A településen harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el.