Egyesével jelenti be Magyar Péter a fideszesek kihívóit

  • Lezárult a Tisza Párt kétkörös előválasztása, két körzet kivételével megvannak az egyéni jelöltek.
  • A neveket egy három órás műsor keretében jelenti be Magyar Péter.
  • Neki nem kellett versenyeznie senkivel, a Budapest 03-as OEVK-ban indul.
  • Az első fordulóban több húzónév is a második helyen jutott tovább.
Ellopták a showt Ruszin-Szendi elől, bejelentették a győzelmét

Hajdú-Bihar megyébe kapcsolnak a műsorban, ahol ott van a helyszínen Ruszin-Szendi Romulusz, és a másik jelölt. Csakhogy egy baki miatt kiderült, Ruszin-Szendi 91,9 százalékkal nyert, így nem éri majd meglepetés.

Ruszin-Szendi Romulusz katona, volt vezérkari főnök. A Tisza egyik legismertebb arca. A párt februári kongresszusán mutatta be, azóta a kormánypárti média több lejáratókampányt is indított ellene. Az előválasztás első fordulójában nagy meglepetésre csak második lett.

Az eredményén többen meglepődtek. Magyar szeretettel gratulált a tábornoknak és a versenytársának. Ezt a jelek szerint élőben nem mindenki hallja a helyszínen.

Ruszin-Szendi köszöni, hogy elindulhatott. 35 évig szolgálta a hazát egyenruhában, most civilként is szolgálhatja. Az első fordulóban Kovács Attila Zoltán nyert, Ruszin-Szendi büszke az emberekre, hogy az első fordulóban őt támogatták legtöbben. A 91 százalék számára az jelenti, hogy a környező településeken is szeretik őt, nem csak Edelényben. Jelentem, befejeztemmel zárja a bejelentkezését.

Kovács Attila is fülesen hallgatja Magyart, majd arról beszél, hogy neki is nagy megtiszteltetés, hogy ilyen erős mezőnyben mérethette meg magát. Ő tősgyökeres hajdúszoboszlói. Közel 30 évig dolgozott a versenyszférában, alternatív gyógyászattal, nyomdaipari termékek előkészítésével, gyártásával foglalkozott. Hat évig egy természetgyógyászati rendelőt működtetett, jelenleg az ingatlanpiacon dolgozik.

Azt üzente a második helyezetteknek, hogy közösen összefogva bármit elérhetnek. Ott mind a három jelölt együtt dolgozik majd. A kiesett harmadik jelölt is ott áll, neki is megköszönte Magyar a munkát.

A sok új jelölt után Magyar szól néhány szót

Gratulál az eddigi győzteseknek, majd elmondja, hogy melyik körzetnek melyik a választókerületi központja.

Bujdosó Andrea hamarosan a műsor vendége lesz.

Orbán Árpád kikapott

Bács-Kiskun 05-ösben Orbán Árpád kikapott, Karsai-Juhász Katalin nyert. Ő magyar-ének szakos tanár, negyven éve él Jánoshalmán. Bemutatkozása szerint fontos számára az éneklés, jelenleg is kórustag.

Veszprém 03-as választókerületben 63,6 százalékot kapott Balatincz Péter.

Balatincz Péter a pécsi egyetemen diplomázott, jelenleg az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa. Korábban az ország több kórházában és a mentőszolgálatnál is dolgozott.

Bujdosó lesz Menczer kihívója, Radnai is jelölt lett

Pest 03-as ovekban 69,1 százalékkal nyert Bujdosó Andrea. Ő lesz Menczer Tamás kihívója

Bujdosó Andrea vezetőfejlesztési tanácsadó, gazdasági vezető, a Tisza fővárosi frakcióvezetője. Programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, és jelentős vezetői tapasztalatot számos szektorban. Húsz éve Ürömön él.

Komárom 02-ben Radnai Márk 61,9 százalékkal nyert.

Radnai Márk színész-rendező, a Tisza Párt egyik alelnöke. Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban tanult. A Tisza egyik legismertebb arca, elsősorban a pártépítésért felel, de ő felügyelte a Tisza applikáció fejlesztését is.

Nyert a látássérült aikidomester

Pest 14-esben 84,2 százalékkal Muhari Gergely nyert.

Muhari Gergely diplomás szociális munkás, majd a MOME-n is szerzett egy diplomát. Egy multinacionális cég munkatársa több mint kilenc éve, azelőtt közalkalmazottként és köztisztviselőként a szociális szférában dolgozott. Már 2024 tavasza óta tiszás aktivista.

Budapest 09-esben 52,6 százalékkal nyert Kátai-Németh Vilmos. Újabb baki, a bemutatást egyszerre ketten kezdték mondani.

Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, látássérült aikidómester. Bemutatkozása szerint fehér kard néven önvédelmi rendszert fejlesztett látássérültek számára, hogy ezzel is segítse őket a biztonságos, önálló élet megteremtésében.

Borics Mihály 52 százalékkal nyert Fejér 02-esben.

Borics Mihály Székesfehérváron született és nőtt fel, 37 évig volt a város lakója. Előbb a büntetés-végrehajtás kötelékében szolgált, majd közel két évtizeden át rendőrként dolgozott. 2018-ban családjával Csórra költözött, ahol polgármesterré választották.

Ruszin is nagyot tarolt, ez egy bakiból derült ki

Heves 02-esben 72 százalékkal nyert Kiss János.

Kiss János idegenforgalmi közgazdász két évtizedig dolgozott a közigazgatásban, majd a Tisza-tavi Ökocentrum vezetője lett. Bemutatkozása szerint megélte, milyen az, amikor valakit politikai okokból félreállítanak. Ezért olyan Magyarországért akar dolgozni, ahol senkit nem rekesztenek ki.

Egy kis baki miatt kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz 91 százalékkal jutott tovább.

Pest 08-ban 73,8 százalékkal Balajti István nyert.

Balajti István gépészmérnök, minőségirányítási vezető, több mint húsz éve dolgozik egy acélszerkezeteket gyártó vállalatnál. Bemutatkozása szerint Magyar Péter tavaly márciusi zászlóbontása óta a Tisza közösségében dolgozik.

Rost Andrea tarolt

Heves 03-as OEVK-ban 51,9 százalékkal nyert Juhász Áron.

Juhász Áron gyógyszerész Gyöngyösön született és nőtt fel, majd a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát. Ma már Hevesen dolgozik, ahol bemutatkozása szerint havi több száz beteggel találkozik személyesen, tanácsadáson és gyógyszerkiadás közben.

Jász-Nagy-Kun-Szolnok 01-es OEVK-ban 63 százalékkal nyert Rost Andrea.

Rost Andrea operaénekes, a tiszás rendezvények rendszeres fellépője. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte. Pályája során a világ vezető operaszínpadain lépett fel. A Tiszát tavaly óta támogatja, a párt egyik legismertebb arca.

A következő választókerület Pest 06-os, ahol 57,8 százalékkal nyert László Endre Márton.

László Endre Márton mentőtiszt 18 éves kora óta dolgozik a magyar mentésügyben, több mint 20 évig vonult mentőautón. Családjával közel 20 évvel ezelőtt költözött Kistarcsára, ahol az utóbbi másfél évtizedben mentőautó tervező és gyártó vállalkozását működteti. Bemutatkozása szerint önkéntesként részt vett a COVID-betegek mentésében is. László Endre Mártonról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A választókerületi központok lemaradtak, eddig

Magyar pontosításként elmondja a választókerületek központjait is. Tóthmajor Balázs indulhat Vitályos Eszter ellen.

Pest és Zala eredményei jönnek

Pest 04-ben 84,1 százalékkal nyert Tóthmajor Balázs.

Tóthmajor Balázs 38 éves pénzügyi elemző. Szentendrén nőtt fel, majd politológiát, valamint biztonság- és védelempolitikát tanult. Több évig élt Skóciában, majd a pénzügyi szektorban épített karriert.

Zala 02-es választókerületben 51,5 százalékkal nyert Varga Balázs.

Varga Balázs okleveles agrármérnök, aki harminc éve az informatikában találta meg a hivatását. Ügyviteli és mikroelektronikai rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozik. Bemutatkozása szerint a Tisza közösségéhez az elsők között csatlakozott a választókerületben. Kivette a részét a kampányokból, országjárásokból és megyei koordinációból.

Jönnek az első nevek

Erre is egy Magyar Péter beszéddel hangolnak.

79,2 százalékkal Juhász Roland nyerte meg a miskolci választókerületet.

Juhász Roland Miskolcon nőtt fel, majd tanulmányai után három évtizeden át dolgozott a családi vendéglőben és panzióban. Később a szállodaiparban vállalt munkát, egészen addig, amíg nem csatlakozott a Tiszához. Az elmúlt másfél évben a párt szervezőjeként dolgozott. A Borsod24 információi szerint legutóbbi munkahelyéről azért küldték el, mert aktívan támogatta a Tiszát.

A 02-es választókerületben hasonló arányban Tompa Enikő nyert.

Tompa Enikő közigazgatási menedzser. Korábban dolgozott roma telepeken, gyámhivatalban és az adóhivatal ügyfélszolgálatán is. Emellett vezette az ország egyik legnagyobb anyakönyvi csoportját. Bemutatkozása szerint jól ismeri a szociális, gyermekvédelmi és adóigazgatási rendszert.

Békés 02-esben 58,2 százalékkal nyert Gombár Dávid.

Gombár Dávid Kecskeméten végezte el a szakgimnáziumot, majd egyből dolgozni kezdett. Jelenleg Szarvason vállalkozik. Gombár beszélgetett Magyar Péterrel a pártelnök nyári szarvasi országjáró fórumán.

A kiesők nézzék a pozitív oldalt

Magyar arról is beszél, hogy a most kieső jelöltekre is számítanak. Azt kérik mindenkitől, hogy a közösségi érdek legyen a legfontosabb, ne csalódásként éljék meg, ha most nem győztek, hanem lássák a pozitív oldalát, hogy mekkora bizalmat kaptak, meghálálták a bátorságukat, és vegyenek részt a további munkában. A győztesek irányítják majd a Tisza szigeteket. A terv az, hogy a második helyezett lehet a kampányfőnök.

Mindenki kap e-mailt és részletes technikai információkat a továbbiakról. Magyar egy ponton az auraharcról is beszélt.

A Danik hívogassák a fideszeseket

Magyar arról beszél, a Fidesznek nincsenek meg a jelöltjei (Gulyás Gergely szerint megvannak, és hamarosan be is jelentik őket). Azt javasolta Bohár és Deák Dánielnek, hogy hívogassák a fideszes jelölteket, ne a tiszásokat zargassák.

Kezdődik a 106 emberes show - mondta a Tisza választási műsorában Esperes Ákos, aki majd egyesével bejelenti, kik lesznek a jelöltek.

Magyar azt mondja, a második fordulóban több, mint 300 ezer ember szavazott. Az első körben hárman indultak, Magyar a kiseők közül többekkel beszélt már. 1000-1200 minden választókerület bejött, de van olyan választókerület, ahol online szavazással 7 ezer szavazat érkezett be, ami a választókerületben élők 10 százaléka. Volt olyan választókerület, ahol négy szavazat döntött - mondja Magyar. Arról is beszélt, a vezetés választotta ki a három legjobb jelöltet, közülük választhatott a közösség, ez egyedi eljárás. Radnai szerint ez a demokrácia ünnepe. Ezzel Magyar is egyetért. Azt elárulta, hogy nagyon sok nő lett végső győztes.

Három alelnökkel jelenti be Magyar a végső jelölteket

Az eredeti tervekhez képest 26 perc csúszással indult a bejelentés. Magyar szerint a rendszerváltás fontos állomásához érkeztek. Hosszú műsort ígért.

Radnai Márk a műsorban azt idézi fel, hogy a hónapokkal korábbi pályázatukra több mint 10 ezer ember jelentkezett a vezetői pályázatukra.

Ide nem csak képviselő-jelölteknek jelentkeztek a pályázók, hanem egyéb pozíciókra is. Magyar szerint önmagában is óriási munka volt, hogy közülük kiválasszák, ki mire a legalkalmasabb. Több mint ezer embert hallgattak meg a képviselő-jelölti pozíciókra, szoros volt a verseny, jó jelöltek voltak, nehéz volt dönteni. Magyar szerint ezért is húzódott a folyamat vége (a tervezetthez később kezdték bejelenteni őket), amellett, hogy védeni is akarták őket.

A fideszes és gyurcsányista múlt sem volt akadály

Az első forduló után bemutattuk, hogy az ismert tiszások nagyjából mind továbbjutottak, bár például Ruszin-Szendi és Tarr csak második helyen, itt pedig azt szedtük össze, hogy hány női jelölt, illetve milyen szakmák képviselői maradtak versenyben.

Az látszott, hogy a Tisza az utolsó pillanatig variálhatott a jelöltekkel az első forduló előtt

A bemutatkozószövegek szerkesztéséből látszott, hogy több jelöltet áthelyeztek egy másik körzetbe.

