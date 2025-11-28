Egyesével jelenti be Magyar Péter a fideszesek kihívóit

Hajdú-Bihar megyébe kapcsolnak a műsorban, ahol ott van a helyszínen Ruszin-Szendi Romulusz, és a másik jelölt. Csakhogy egy baki miatt kiderült, Ruszin-Szendi 91,9 százalékkal nyert, így nem éri majd meglepetés.

Ruszin-Szendi Romulusz katona, volt vezérkari főnök. A Tisza egyik legismertebb arca. A párt februári kongresszusán mutatta be, azóta a kormánypárti média több lejáratókampányt is indított ellene. Az előválasztás első fordulójában nagy meglepetésre csak második lett.

Az eredményén többen meglepődtek. Magyar szeretettel gratulált a tábornoknak és a versenytársának. Ezt a jelek szerint élőben nem mindenki hallja a helyszínen.

Ruszin-Szendi köszöni, hogy elindulhatott. 35 évig szolgálta a hazát egyenruhában, most civilként is szolgálhatja. Az első fordulóban Kovács Attila Zoltán nyert, Ruszin-Szendi büszke az emberekre, hogy az első fordulóban őt támogatták legtöbben. A 91 százalék számára az jelenti, hogy a környező településeken is szeretik őt, nem csak Edelényben. Jelentem, befejeztemmel zárja a bejelentkezését.

Kovács Attila is fülesen hallgatja Magyart, majd arról beszél, hogy neki is nagy megtiszteltetés, hogy ilyen erős mezőnyben mérethette meg magát. Ő tősgyökeres hajdúszoboszlói. Közel 30 évig dolgozott a versenyszférában, alternatív gyógyászattal, nyomdaipari termékek előkészítésével, gyártásával foglalkozott. Hat évig egy természetgyógyászati rendelőt működtetett, jelenleg az ingatlanpiacon dolgozik.

Azt üzente a második helyezetteknek, hogy közösen összefogva bármit elérhetnek. Ott mind a három jelölt együtt dolgozik majd. A kiesett harmadik jelölt is ott áll, neki is megköszönte Magyar a munkát.