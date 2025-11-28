Fideszes tétemelés, indexes beismerés

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.
Karácsony: Törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról, épp amikor Gulyás Gergely a kormányinfón a témában értekezett. Erre reagálva a főpolgármester Büszkeségmenetet indítványozott a Karmeliához. Budapesten Karácsony a legnépszerűbb, a fővárosiak többsége a Tiszára szavazna.
Háromhavonta szivárog ki az Indexhez a Tisza Párt egy-egy „adóterve”, a mostani állítólagos szivárogtatás után a Fidesz szintet lépett. Bódis Krisztát leköpték szórólapozás közben. Magyar Péter megkérte az MSZP elnökét, hogy ne akadályozzák a rendszerváltást. A parlamenti frakciójából is kizárta Cseh Katalint a Momentum. Rosszul megcímzett email buktatta le, hogy a kormány eltitkolja a gyermekvédelmi adatokat.
Megszereztük az Indamédia vezetőjének belső levelét, amelyben reagált a Totalcar főszerkesztőjének kifakadására: Ziegler Gábor szerint a főszerkesztő Hamvas Tamás „egyrészt tévesen állította, hogy »a gusztustalan propaganda elért minket is«, mivel semmilyen ilyen kérést nem kapott – a lapvezetés csupán az Index aznapi vezető anyagának a saját kiadványon történő szemléjét kérte tőle”.
Miután Nagy Márton tavaly megígérte a sikeres 2025-öt, a parlamenti meghallgatásán elmondta, miért nem lett az, majd megígérte a sikeres 2026-ot. Jövőre 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak, hogy lekövessék az inflációt.
Orbán az oroszokkal is újra tárgyalna a gázról és olajról, és közben a Molt hozhatják helyzetbe a Balkánon – Putyin azt mondta, mindig szívesen látja Orbánt. A magyarok fő szankcióelkerülőként használnának ki a szankciókat, de nem tudjuk, mi ennek az ára. Szijjártó végül magángéppel érkezett Banja Lukába, ahol korábban nem engedték, hogy katonai géppel szálljon le.
Putyin azt várja az amerikaiaktól, hogy ismerjék el a Krím és a Donbasz megszerzését. A franciák is bevezetik az önkéntes katonai szolgálatot.
November 26-án együtt néztük meg Podhradská Lea Apám lánya című filmjét, ami húsba vágóan valóságos módon mutatja be egy nő kiszolgáltatottságát és a bántalmazott nő családjának hozzáállását. A filmről a PATENT és a 21 Kutatóközpont szakértőivel beszélgettünk a legújabb Tyúkólban.
Magyar Péter próbál fordítani azzal, hogy a kutyákat és macskákat nem adóztatná meg, a házi zebrákat viszont igen.
Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, Karácsony súlyos tévedésben van.
A kormány segítene a fővárosnak, de feltételei vannak, derült ki a Gulyás Gergely által tartott Kormányinfón. Amikbe sem a főpolgármester, sem a Tisza-frakció nem készül belemenni. A 444 nem kérdezhetett.
A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését pedig a Kelenföldi autóbuszgarázsba hívta össze.
Meglepetés.
A Tisza politikusa szerint a nő ordított vele és szidalmazta, illetve azt kiabálta, hogy ezt már rég meg akarta tenni.
Komjáthi Imre betoppant a Tisza edelényi fórumára.
Ezzel forrásoktól esnek el.
A soproni szociális intézmény vezetője azt kérdezte a főnökétől, hogy minden kérdésre feleljen vagy csak a rövid verziót küldje el. A megoldás egyébként az lett, hogy egyiket sem.
Mikor nyert utoljára lottón, vagy olyan játékban, ahol számokat kell eltalálni? – kérdezték a minisztert, aki sajnos nem válaszolt, de adott egy remek befektetési tippet. Emellett miután tavaly megígérte a sikeres 2025-öt, elmondta, miért nem lett az, majd megígérte a sikeres 2026-ot.
Ezt Nagy Márton jelentette be a parlamentben, mondván: a kormány szerint ekkora lesz az infláció.
Mert látja a valóságot.
Azért utazott oda, hogy a helyi egyetem díszdoktori címet adományozzon neki.
Jövő héten érkezik egy tárgyalódelegáció Moszkvába az Egyesült Államokból.
A fő ok az orosz fenyegetés. A franciák 2030-ig nyílt orosz-NATO konfliktusra számítanak. De az önkéntesek csak francia földön lesznek bevethetők.