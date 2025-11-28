Fideszes tétemelés, indexes beismerés

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.

Belföld

Karácsony: Törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról, épp amikor Gulyás Gergely a kormányinfón a témában értekezett. Erre reagálva a főpolgármester Büszkeségmenetet indítványozott a Karmeliához. Budapesten Karácsony a legnépszerűbb, a fővárosiak többsége a Tiszára szavazna.

Fotó: Németh Dániel/444

Háromhavonta szivárog ki az Indexhez a Tisza Párt egy-egy „adóterve”, a mostani állítólagos szivárogtatás után a Fidesz szintet lépett. Bódis Krisztát leköpték szórólapozás közben. Magyar Péter megkérte az MSZP elnökét, hogy ne akadályozzák a rendszerváltást. A parlamenti frakciójából is kizárta Cseh Katalint a Momentum. Rosszul megcímzett email buktatta le, hogy a kormány eltitkolja a gyermekvédelmi adatokat.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Megszereztük az Indamédia vezetőjének belső levelét, amelyben reagált a Totalcar főszerkesztőjének kifakadására: Ziegler Gábor szerint a főszerkesztő Hamvas Tamás „egyrészt tévesen állította, hogy »a gusztustalan propaganda elért minket is«, mivel semmilyen ilyen kérést nem kapott – a lapvezetés csupán az Index aznapi vezető anyagának a saját kiadványon történő szemléjét kérte tőle”.

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Miután Nagy Márton tavaly megígérte a sikeres 2025-öt, a parlamenti meghallgatásán elmondta, miért nem lett az, majd megígérte a sikeres 2026-ot. Jövőre 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak, hogy lekövessék az inflációt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán az oroszokkal is újra tárgyalna a gázról és olajról, és közben a Molt hozhatják helyzetbe a Balkánon – Putyin azt mondta, mindig szívesen látja Orbánt. A magyarok fő szankcióelkerülőként használnának ki a szankciókat, de nem tudjuk, mi ennek az ára. Szijjártó végül magángéppel érkezett Banja Lukába, ahol korábban nem engedték, hogy katonai géppel szálljon le.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Külföld

Putyin azt várja az amerikaiaktól, hogy ismerjék el a Krím és a Donbasz megszerzését. A franciák is bevezetik az önkéntes katonai szolgálatot.

Podcast

November 26-án együtt néztük meg Podhradská Lea Apám lánya című filmjét, ami húsba vágóan valóságos módon mutatja be egy nő kiszolgáltatottságát és a bántalmazott nő családjának hozzáállását. A filmről a PATENT és a 21 Kutatóközpont szakértőivel beszélgettünk a legújabb Tyúkólban.