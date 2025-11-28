Halestély, csokoládés hashajtó, ázsiai utazás: elindult a Black Friday akció az Arcanum Újságokon

Az olvasó a fejét vakarja, amikor cikkünk címét olvassa, és azon gondolkozik, vajon melyik Agatha Christie-krimiben szerepel halestély, csokoládés hashajtó és ázsiai utazás, és legfőképpen: milyen sorrendben?

A megfejtés a híres napilap, Az Est pontosan 100 évvel ezelőtt, 1925. november 28-án megjelent számában található: az ott szereplő reklámok közül szemezgettünk.

De aki Agatha Cristie-hez méltó bűnügyet keres ebben a lapszámban, talál.

Hát nem kiabál a megfilmesítésért ez a bírósági tudósítás? „A gróf, egyrészt azért, hogy megtudja az igazságot, másrészt, hogy házasságbontó dokumentumot szolgáltasson az indítandó válópere során a bíróságnak, megbízta cselédjeit, név szerint Walter József portást, Deák István komornyikat, Proznik Ferencné és Czeisler Mária komornákat, hogy ügyeljék: mi történik esténkint a grófnő hálószobájában? Egyrészt maga a gróf fúrt lyukat felesége hálószobájának ajtajába, másrészt építésszel furatta meg a hálószoba mennyezetét, és tölcsérrel, mikrofónnal felszerelt szerkezet fölé ültette embereit. Éjjel-nappal figyelték a hálószobát, különösen Waller József buzgólkodott a mikrofónnal felszerelt kémlelő körül, észleleteiről rendszeresen naplót vezetett s azután úgy ő, mint társai, beszámoltak a grófnak tapasztalataikról. A gróf megindította a válópert felesége ellen s a per során kihallgatták a kémlelőlyuk frontjára beosztott cselédeket. A cselédek egyértelműen vallottak. Pontosan jegyzőkönyvbe mondták, mikor mit láttak, vallomásukra esküt tettek, azonban a bíróság nem adott hitelt a szolgaszemélyzet vallomásának.”

Ez amúgy egy később valóban többször feldolgozott, igazi nagy sztori, gróf Zichy Rafaelné Pallaviccini Eduardine és Tormay Cecil pöre, de az Arcanum Újságokban százával, ezrével vannak hasonlók. Ahogy azt nemrég írtuk,

az elmúlt 250 év újságjainak, magazinjainak több tízmillió oldalas, néhány kattintással elérhető gyűjteményében rákereshetsz őseidre, családtagjaidra, rokonaidra, barátaidra, ismerőseidre vagy saját magadra.

Konkrét lapszámokra, nevekre, helyszínekre, eseményekre. Az adatbázis a fényképek között mesterséges intelligenciával keres, vagyis igazi meglepetéseket is okozhat.

