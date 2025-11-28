Házkutatást tartottak Zelenszkij legfontosabb emberénél a korrupcióellenes hatóságok

Az állandó páros Madridban Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok pénteken razziát tartottak Volodimir Zelenszkij elnök főtanácsadójánál, Andrij Jermaknál - írja a Politico. Ez az a korrupciós botrány, amelynek már eddig is komoly világpolitikai tétjei voltak, de most már nagyon úgy tűnik, hogy az ukrán védekező háború egyik legfontosabb szereplője is távozásra kényszerülhet.

„A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozati házkutatásokat végez az ukrán elnök hivatalvezetőjének irodájában. A nyomozati intézkedések engedélyezettek és a folyamatban lévő nyomozás keretében zajlanak” – közölték a korrupcióellenes hatóságok, amelyek további információkat ígértek későbbre.

A novemberben kirobbant korrupciós botrányban Zelenszkijhez közeli figurák is feltűntek, és olyan hevesek az indulatok, hogy már múlt héten arról szóltak a hírek, hogy az ukrán elnök vezéráldozatra kényszerülhet, el kell küldenie Jermakot. A magyar olvasó eddig talán nem olyan sokat hallhatott róla, de portrécikkünkből kiderül, hogy

az ukrán kormányzat legerősebb emberéről és a világpolitika fontos szereplőjéről van szó.

Andrij Jermak és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a háború lezárásáról szóló négyszemközti genfi tárgyalásuk után Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ebben arról írt Takács Lili, hogy az egyre többeket magával rántó korrupciós ügy miatti általános frusztráció összekeveredik az elnöki hivatal kezében összpontosuló hatalmi monopólium miatti elégedetlenséggel. Ugyanis megfelelő fékek és ellensúlyok híján ez vált az ukrán állam legbefolyásosabb intézményévé, és az ország egyetlen valódi döntéshozó központjává, annak ellenére, hogy az alkotmány nem ismeri el önálló állami szervként, és eredetileg csupán az elnök munkáját támogató adminisztratív egységként hozták létre.

A független ukrán lap, a Kyiv Independent szerint ez a korrupciós botrány rávilágított egy olyan vezetési rendszer gyengeségeire, amely mohón szomjazza a hatalmat, nem tűri a kritikát, a kompetenciát pedig feláldozza a lojalitás oltárán. Zelenszkij a 2019-es hivatalba lépése óta így kormányoz, de most, közel négy évvel a teljes körű háború kitörése után ennek a kormányzási stílusnak a hibái olyan mélyen fejtik ki hatásukat, hogy már az ország túlélését fenyegetik – írják.

Nagyon magasról kell buknia valakinek

Súlyos politikai hiba ágyazott meg a mostani válságnak: nyáron Zelenszkij hivatala és a kijevi parlament megpróbálta megszüntetni a NABU és a SZAP függetlenségét, és a politikai kinevezett főügyész felügyelete alá helyezni azokat. A lépés egybeesett azokkal a hírekkel, hogy a korrupcióellenes szervek az elnök belső köreit vették célba, és ennek olyan rossz volt az optikája, hogy az első jelentős kormányellenes utcai tüntetésekhez vezetett a 2022-es orosz invázió óta. Az ukrán társadalom jelentős része nem hitte el azokat a vádakat, amelyek szerint a NABU nyomozói Oroszország érdekeit szolgálnák, és az egész ügyet úgy értelmezték, mint kísérletet arra, hogy az elnök szűk környezetét megóvják a vizsgálatoktól. Miután az EU is újragondolásra szólította fel, Zelenszkij megváltoztatta álláspontját, és a hatóságok függetlenül működtek tovább – majd jöttek a házkutatások.

Két héttel ezelőtt a korrupcióellenes ügynökségek felszámolták az állítólagos bűnszervezetet, amely jelenlegi és volt energiaügyi tisztviselőkből, egy neves üzletemberből, miniszterekből és egy volt miniszterelnök-helyettesből állt. A nyomozás Zelenszkij hivatali ideje alatt a legsúlyosabb belföldi botránnyá nőtte ki magát. Az energetikai szektorban feltárt kiterjedt korrupciós hálózattal összefüggésben az ukrán belügyminisztérium pár napja körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a bűncselekményekhez. Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umerov illegális befolyásolásával gyanúsítják.

Lefoglalt készpénz Timur Mindics háza táján Fotó: NABU

A 61 éves Cukerman feltehetően Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak. Mindkét férfi Izraelbe távozott, még mielőtt kihallgathatták volna őket. A Kvartal 95 produkciós cég egyik alapítója maga Volodimir Zelenszkij, ez a cég gyártotta A nép szolgája című vígjátéksorozatát is. Az üggyel összefüggésben az ukrán parlament menesztette Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, az igazságügyi tárca élére került Herman Haluscsenkót is.

Zelenszkij próbál távolságot tartani a botrány ismert, magas rangú szereplőitől – többek között szankciók bevezetésével, vizsgálatokkal, személycserékkel –, de ezek a lépések nem bizonyultak elegendőnek. Az elnök nem ítélte el nyilvánosan egyetlen korrupcióval megvádolt munkatársát sem, és nem tett olyan lépéseket, amelyek minden kétséget kizáróan meggyőznék a közvéleményt arról, hogy nem volt részese a botránynak, illetve hogy meg fogja akadályozni, hogy ilyen újra megtörténhessen.

Azt Zelenszkij és a kormány támogatói is elismerik, hogy két miniszter menesztése messze nem elégséges. Ahhoz, hogy a kormány visszanyerje a legitimitását a közvélemény szemében, és helyreállítsa a nemzetközi partnerek bizalmát, további változtatások kellenek, ráadásul magas szinten. Zelenszkij politikai ellenfelei a teljes kormány lemondását követelik, de azt ők is látják, hogy egy egyszerű kormányátalakítás nem oldaná meg teljesen a problémát, hiszen a kabinet lényegében az elnöki hivatalnak alárendelve működik. Ennek vezetője, Jermak van a legmagasabb pozícióban, sokak szerint ő viheti el a balhét, és már a saját pártjában is többen a fejét követelik.

Régi szövetségesek

Jermak és Zelenszkij 2011-ben ismerkedtek meg, amikor Zelenszkij egy tévécsatorna producerévé vált, és Jermak jogi munkát végzett számára. Később Jermak a Nép Szolgája 2019-es választási kampányában is részt vett, és a győzelem után lépésről lépésre építette ki rendkívüli befolyását. Az elnök után Ukrajna második számú vezetőjévé vált, egyesek szerint már-már társelnök lett belőle.

Örök második Fotó: HANDOUT/AFP

Az elnöki hivatal korábbi munkatársai szerint Zelenszkij nem mélyül el a kormányzás apró-cseprő ügyeiben, ezek gyakorlati irányítása és végrehajtása nagyrészt Jermak feladata. Az egyik forrás úgy jellemezte a kettejük közti dinamikát, hogy Zelenszkij a stratégiai irányt meghatározó „vezérigazgató”, míg Jermak az „operatív igazgató”. Zelenszkij például kitűzi célnak a katonai segítség megszerzését a szövetségesektől, és Jermak találkozik a nyugati vezetőkkel ennek megvalósítása érdekében.

„Zelenszijjel együtt léptem be a politikába, vele együtt fogok távozni is” – mondta Jermak korábban. Ez a függés részben népszerűtlenségéből fakad: egy márciusi közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 17,5 százaléka bízik benne, míg 67 százalék nem.