Hilarion metropolita meglátogatott egy orosz oligarchát, a magyar kormány elkezdett lobbizni érte

Hilarion volt budapesti orosz metropolita 2023 októberében titokban felkereste azt az orosz-lett oligarchát, Pjotr Avent, akinek a szankciós listáról való levételéért hónapokon át lobbizott Brüsszelben a magyar kormány – írja közös oknyomozásuk alapján a 24.hu és a Re:Baltica.

A Vlagyimir Putyin belső köréhez tartozó Pjotr Aven, a bankot és biztosítót is magában foglaló Alpha Group vezetője az EU szerint „olyan gazdasági ágazatokban vesz részt, amelyek jelentős bevételi forrást biztosítanak az orosz kormánynak”, ezért társával, Mihail Fridmannal együtt szankciók alatt áll. Sajtóinformációk szerint értük személy szerint lobbizott az elmúlt időszakban a magyar kormány, de más oroszokkal ellentétben nem sikerült elérni a szankciós listáról való lekerülésüket.

Régi szép idők: Orbán és Hilarion volokalamszki metropolita találkozója a Karmelita kolostorban 2019. szeptember 6-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/-/MTI/MTVA

Hilarion lettországi látogatása azért érdekes, mert újabb bizonyítéka lehet annak, hogy a metropolita aktívan lobbizik a háborút támogató személyek szankciók alóli mentesítéséért. Az ortodox egyház tájékoztatása szerint magánjellegű látogatáson járt Lettországban a metropolita, míg a lett-orosz Pjotr Aven elismerte, hogy találkozott Hilarionnal, de szerinte „a találkozó fő célja az volt, hogy kifejezzem régóta fennálló és mély érdeklődésemet az 1990-es évek oroszországi eseményei iránt.” Ekkor ugyanis a metropolita Lettországban szolgált.

Egykori titkára, George Suzuki szerint ugyanakkor azt mondta a 24-nek, hogy Hilarion kapcsolattartóként működött a magyar kormány és az orosz oligarchák között, és szerinte ezért lobbizott a magyar kormány Aven levételéért az uniós szankciós listáról. Suzuki szerint, aki videófelvételeket is készített a találkozóról, a metropolita anyagi támogatást kért szolgálatai fejében. Hilarion felettesét, Kirill pátriárkát Orbán leszedette a szankciós listáról, Oroszország meg is dicsérte ezért.

Az már korábban ismert volt, hogy Suzuki szerint Hilarion metropolita többször találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, de rendszeresen, nagyjából havonta Semjén miniszterelnök-helyettessel is, vele gyakran egymás otthonában. Hilarion egykori titkára tavaly januárban – állítása szerint – szabályosan elmenekült az orosz pap elől Budapestről, mert az molesztálta őt. Suzukit Magyarországon még mindig körözik, mert a metropolita azzal vádolta meg, hogy drága órákat és pénzt lopott el tőle. Hilarion tagadja azt is, hogy az FSZB-nek dolgozna, és azt is, hogy zaklatta volna a titkárát. Bár azóta kikerült egy videó, amelyen bemászik mellé az ágyba.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Hilarion metropolita, azaz polgári nevén Grigorij Alfejev 2009 óta vezette az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályát, azaz egyfajta külügyminisztere volt a befolyásos szervezetnek. Az egyházfő, Putyin hű kiszolgálójának, Kirill pátriárkának a jobbkeze volt, őt tartották az idősödő főpap lehetséges utódjának. Ezért érte meglepetésként sokakat, hogy 2022 júniusában váratlanul Budapestre helyezték. Mindenféle találgatások kezdődtek arról, miért kellett távoznia Moszkvából. Először úgy tűnt, a háborúról gondol mást, mint az egyháza és országa vezetői, de aztán valószínűbbnek tűnt, hogy valójában az orosz ortodox egyház európai vagyonának bebiztosítására küldhették ide. A 444 a vácdukai kastélyánál is járt.