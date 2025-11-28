Húsz évre börtönre ítélték a tunéziai ellenzék vezetőt

A politikai foglyok családtagjai Fotó: CHEDLY BEN IBRAHIM/NurPhoto via AFP

Egy tunéziai fellebbviteli bíróság pénteken 10-től 45 évig terjedő börtönbüntetéseket szabott ki ellenzéki vezetőknek, üzletembereknek és ügyvédeknek. Kritikusai szerint ez Kaisz Szaíd elnök egyre autoriterebb kormányzásának jele. A negyven megvádolt ellenzéki közül húszan már korábban külföldre menekültek, és távollétükben ítélték el őket.

A tájékoztatás szerint több, már 2023 óta őrizetben lévő embert azzal is megvádoltak, hogy terrorszervezet tagjai.

Az elítéltek között van a kormányellenes tüntetéseket szervező Nemzeti Megmentési Front (FSN) ellenzéki koalíciót vezető, az őrizetben már több hete éhségsztrájkoló Dzsauhar ben Mbarek, Isszám Sebbi, a Demokratikus Haladó Párt (PDP) főtitkárhelyettese, illetve Gázi es-Sauási ügyvéd, aki 2020-ban miniszteri tisztséget is betöltött. Az egyik ügyvédjük szerint őket fejenként 20 év börtönbüntetésre ítéltek, míg egy másik vádlottat - Sejma Issza emberi jogi aktivistát - felmentettek. A Mosaique FM helyi rádió úgy tudja, többeket is felmentettek, köztük Núreddín Butárt, az állomás vezetőjét is.

Sejma Issza emberi jogi aktivista tartja Dzsauhar ben Mbarek fotóját Fotó: CHEDLY BEN IBRAHIM/NurPhoto via AFP

Mindeközben csütörtökön Dzsauhar ben Mbarek testvére - a politikus éhségsztrájkjára utalva - figyelmeztetett, hogy fivére az életét kockáztatja. Ugyancsak csütörtökön az Európai Parlament olyan határozatot fogadott el, amelyben az összes, politikai okokból bebörtönzött ember szabadon bocstására szólítja fel a tuniszi kormányt. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és több emberi jogi szervezet a pert politikailag motiváltnak nevezte.

Az észak-afrikai ország elnöke, Kaisz Szaíd 2021 júliusában feloszlatta a parlamentet, azóta rendeleti úton kormányoz, majd új alkotmányt léptetett hatályba. Politikai ellenfelei szerint az elnök gyakorlatilag puccsot hajtott végre Tunéziában, visszafordítva számos demokratikus intézkedést, amelyet a 2011-es fordulat után hoztak. 2022-ben feloszlatta a független Legfelsőbb Bírói Tanácsot és több tucat bírót elbocsátott, majd kijelentette, hogy a megvádolt politikusok „árulók és terroristák”, és hogy azok a bírák, akik felmentik őket, bűntársak. (Reuters, MTI)