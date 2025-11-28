Jó poénnak tartották, hogy légpuskával lőtték az arra járó fiatalokat az erkélyről

Az árnyékuk buktatta le azt a három budapesti tinédzsert, akik légpuskával lövöldöztek a XX. kerületben. A police.hu szerint két 18 és egy 17 éves fiú november 25-én délután Budapest XX. kerületében, a Vízisport utcában egy lakás erkélyéről légpuskával lőttek rá járókelő fiatalokra. A lövések két embert találtak el, egyikük súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett.

A sérültek értesítették a rendőrséget, akik több száz méteres körzetben átnézték a térfigyelő kamerákat, valamint előzetes szakértői véleményt kértek. A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói az egyik kamerafelvételen vették észre az egyik társasház erkélyét, ahol abban az időpontban láttak mozgást, amikor az egyik fiatalt lövés érte. A légpuska tulajdonosát és két társát pár órán belül elfogták és előállították, a lakásban talált légfegyvert lefoglalták. Az eljárás során eddig hat további sértettet azonosítottak, akiket jelenleg keresnek.

A fegyvert birtokló 18 éves fiatalt súlyos testi sértéssel, súlyos testi sértés kísérletével, valamint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsították meg. Két társát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt hallgatták ki. A kihallgatások során mindhárman beismerő vallomást tettek, elmondták, hogy több emberre is rálőttek, és hogy jó poénnak tartották az egészet, de nem gondolták, hogy a légpuskával sérülést okoznak.