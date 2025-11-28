Karácsonyi könyvvásár és dedikálás a 444-ben

December 10-én, szerdán karácsonyi könyvvásárt tartunk a 444 szerkesztőségének is otthont adó Corner Six irodaházban a Jókai utcában, ahol óriási kedvezmények, különleges könyvcsomagok és a 444 kiadványok szerzői várnak dedikálásra. Az esemény Facebook-oldala itt elérhető.

Velük biztosan találkozhatsz: Ács Dániel, Diószegi Nóra, Gazda Albert, Haszán Zoltán, Herczeg Márk, Kolozsi Ádám, Rényi Pál Dániel, Szily László, Takács Lili, Uj Péter és még többen a 444 szerkesztőségéből.

Időpont: 2025.12.10. (szerda), 17:00–20:00

Helyszín: Corner Six Irodaház előtere (Budapest, Jókai u. 6, 1066)

!!Fizetés csak bankkártyával!!

Szerezd be a kiszemelt 444-es kiadványodat, dedikáltasd, tedd a fa alá!