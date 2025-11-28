Keresik a brit férfit, aki kiesett egy óceánjáróról Tenerife közelében

A hatóságok keresik azt a 76 éves brit férfit, aki csütörtök reggel vízbe esett a Kanári-szigetek térségében a Marella Explorer 2 óceánjáróról – írja a Sky News.

A Marella Cruises egyik hajója. Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A parti őrség közölte, hogy csütörtökön, helyi idő szerint 9:48-kor érkezett riasztás a hajóról, ami akkor 30,5 kilométerre volt Punta de Tenótól, Tenerife északnyugati csücskétől. A TUI által üzemeltetett Marella Cruises a lapnak azt írta:

„Mély szomorúsággal erősítjük meg, hogy egy utasunkat a vízbe esett, miközben a hajó La Gomera felé tartott. Gondolataink az érintettel és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban. Elkötelezett támogatói csapatunk segítséget és támaszt nyújt a családnak. Szorosan együttműködünk a helyi hatóságokkal, és továbbra is minden lehetséges segítséget megadunk.”

A Voz Populi lap szerint a hajó Madeira Funchal városából tartott a spanyolországi San Sebastián de La Gomerába, a Kanári-szigetekre, amikor a kapitány aktiválta az „ember a vízben” protokollt: ellenőrizték a kamerákat, jelölőt tettek a vízbe, és keresést indítottak. A hajó végül péntek hajnalban futott be Santa Cruz de Tenerife kikötőjébe. A brit külügy szerint nem érkezett hozzájuk konzuli segítségkérés, de szükség esetén készek támogatást nyújtani.