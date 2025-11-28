Kinek kell egy 9 milliárdos tojás?

Rekordáron is elkelhet a Peter Carl Fabergé által készített, több mint 20 millió fontra (8,57 milliárd forint) becsült tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak.

A hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, rozettásan csiszolt, gyémánt téli tojást tekintik az orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának, amelyet a cári család számára készített - közölte a Christie’s. Az olvadó jégre emlékeztető kristály talpazaton ülő tojást belül zúzmarát idéző vésett motívumokkal díszítették. A belsejében meglepetés található - egy virágcsokor.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A tojás december 2-án kerül kalapács alá A Téli tojás – Fabergé és fontos művei egy hercegi gyűjteményből című árverésen a Christie’s aukciósorozatán, Londonban. A műkincs 20 millió fontot meghaladó becsült kikiáltási áron szerepel az árverezésre váró műkincsek listáján. „Ez a Fabergé által a Romanovok számára készítette cári húsvéti tojások egyike, és a téli tojás kétségkívül mindegyik között a legjobb” - mondta Margo Oganesian, a Christie’s osztályvezetője a Reutersnek. „II. Miklós cár 1913-ban rendelte meg anyja, Marija Fjodorovna számára. Bámulatos a tervrajza, a művészi kivitele, a Fabergé által használt technika és a mögötte álló történelem”.

A Christie’s korábban 1994-ben árverezett el téli tojást Genfben és 2002-ben egy másikat New Yorkban. Mindkét alkalommal rekordáron keltek el a Fabergé-tojások árverésének történelmében. New Yorkban 9,6 millió dollárt (mai árfolyamon 3,2 milliárd forint) fizetett érte a vásárló. 2007-ben a Rotschild Fabergé-tojást 18,5 millió dolláros áron (6,1 milliárd forint) ütötték le a Christie’s árverésén. (MTI)