Lefilmezték, ahogy magukat megadó palesztinokat lőttek le izraeli katonák

Két, magát megadó palesztint lőttek le közvetlen közelről az izraeli hadsereg katonái a megszállt Ciszjordániában, a kivégzésszerű esetről távolról egy egyiptomi tévének sikerült felvételeket készítenie.

Az eset csütörtökön, a Ciszjordánia északi részén lévő Dzsenin városában történt, ahol kiterjedt biztonsági akciókat folytat az izraeli hadsereg. Ők azt állítják, hogy a két palesztin robbanóanyagokat dobott rájuk és a biztonsági erőkre lőtt, amikor megpróbálták elfogni őket, majd elbújtak egy házban, és csak akkor sikerült kiszedni őket, amikor egy buldózerrel kezdték megbontani a falat.

A videón már azt látni, hogy a két elfogott, letérdeltetett palesztin férfit több izraeli katona veszi körül, majd mindkettejüket közvetlen közelről fejbe lövik.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után az izraeli védelmi erők és a rendőrség közös közleményt adott ki, melyben azt állítják, hogy parancsnoki szinten vizsgálják az esetet. Egy határőrségi forrás szerint az elsődleges vizsgálat alapján „egyikük megpróbált felkelni a földről, és gyanús mozdulatot tett, ezért a katonák úgy rálőttek” - ez azonban sem a videó, sem a beszámoló alapján nem tűnik kielégítő magyarázatnak.

A Palesztin Hatóság háborús bűncselekménnyel vádolja az eset miatt az izraeli erőket, és a gyilkosságokat brutális kivégzéseknek minősítette. Itamar Ben Gvir, az izraeli szélsőjobbos nemzetbiztonsági miniszter ugyanakkor azzal állt ki a nyilvánosság elé, hogy teljes mértékben bevédte a térdelő palesztinokat lelövő biztonsági erőket, és arról beszélt, hogy „a terroristáknak meg kell halniuk”.

(Haaretz, BBC)