Lemondott Andrij Jermak, Zelenszkij legfontosabb embere

Ukrajna elnöki hivatalának vezetője, Andrij Jermak benyújtotta a lemondását – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök.

„Oroszország nagyon szeretné, ha Ukrajna hibákat követne el. A mi oldalunkon nem lesznek hibák. A munkánk folytatódik. A harcunk folytatódik. Nem torpanhatunk meg, nem hátrálhatunk meg, nem fordulhatunk egymás ellen. Ha elveszítjük az egységet, mindent kockára teszünk: önmagunkat, Ukrajnát, a jövőnket”

– mondta az ukrán elnök. Jermak 2020 februárja óta vezette az elnöki hivatalt, Zelenszkij után az ország második legbefolyásosabb emberének tartották. Azután mondott le, hogy a korrupcióellenes hatóságok pénteken razziát tartottak nála. A novemberben kirobbant korrupciós botrányban Zelenszkijhez közeli figurák is feltűntek, és olyan hevesek voltak az indulatok, hogy már múlt héten arról szóltak a hírek, hogy az ukrán elnök vezéráldozatra kényszerülhet.

Fotó: SERGEI CHUZAVKOV/AFP

A magyar olvasó eddig nem olyan sokat hallhatott róla, de portrécikkünkből kiderül, hogy az ukrán kormányzat legerősebb emberéről és a világpolitika fontos szereplőjéről van szó. Ebben azt írtuk, hogy az egyre többeket magával rántó korrupciós ügy miatti általános frusztráció összekeveredik az elnöki hivatal kezében összpontosuló hatalmi monopólium miatti elégedetlenséggel. Ugyanis megfelelő fékek és ellensúlyok híján ez vált az ukrán állam legbefolyásosabb intézményévé, és az ország egyetlen valódi döntéshozó központjává, annak ellenére, hogy az alkotmány nem ismeri el önálló állami szervként, és eredetileg csupán az elnök munkáját támogató adminisztratív egységként hozták létre.

Az energetikai szektorban feltárt korrupciós hálózattal összefüggésben folytatott nyomozás Zelenszkij hivatali ideje alatt a legsúlyosabb belföldi botránnyá nőtte ki magát. Az üggyel összefüggésben az ukrán parlament menesztette Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, az igazságügyi tárca élére került Herman Haluscsenkót is.

Európai tisztviselők támogatásukról biztosították a korrupcióellenes hatóságokat, vannak, akik meg is könnyebbültek, amiért vizsgálat indult a diplomáciai körökben kifejezetten toxikusnak tartott Jermak ellen. (Meduza)