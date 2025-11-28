Lemondott Románia védelmi minisztere, hamis állításokat tett az önéletrajzában

Lemondott Ionuț Moșteanu, Románia védelmi minisztere, miután kiderült, hogy hamis adatokat tüntetett fel az önéletrajzában. A román sajtó kiderítette, Moșteanu valójában soha nem járt a bukaresti Athenaeum Egyetemre, pedig szerepelt a CV-jében, amelybe beleírta a Bukaresti Műszaki Egyetem Automatizálási Karát is, amelyet azelőtt otthagyott, hogy befejezte volna a képzést.

„Romániát és Európát Oroszország támadja. Nemzeti biztonságunkat minden áron védenünk kell. Nem szeretném, ha a tanulmányaimmal és a sok évvel ezelőtt elkövetett hibáimmal kapcsolatos viták elvonnák a figyelmet azokról, akik most az ország nehéz küldetését vezetik” – fogalmazott a miniszter pénteki lemondásában.

Ionuț Moșteanu Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Moșteanu alig néhány hónapja volt védelmi miniszter. A román kormány közlése szerint Radu Miruță gazdasági miniszter várhatóan ideiglenesen átveszi a védelmi tárca vezetését.

Nemrég Litvánia védelmi minisztere távozott, ami azért jelentős körülmény, mert mindeközben Európa azt mérlegeli, miként reagáljon az egyre fokozódó orosz hibrid támadásokra. Romániát például rendszeresen érik Ukrajna felől „eltévedt” orosz drónok. Legutóbb pár napja történt egy eset. Bukarestnek ráadásul 48 órán belül be kell nyújtania az Európai Bizottságnak azt a tervet, amelyben az EU „SAFE” hadifinanszírozási programjából kapott kölcsönök felhasználását részletezi. A terv szerint Románia lenne a program második legnagyobb kedvezményezettje, összesen 16,6 milliárd euró értékű támogatással.

(Politico)