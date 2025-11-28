Macron támogatja, hogy az általános iskolák után a középiskolákban is betiltsák a mobiltelefonokat

Emmanuel Macron francia elnök pénteken bejelentette, hogy a gimnáziumi diákok „valószínűleg” nem használhatnak majd mobiltelefont az iskolában a következő évtől. Az elnök azt mondta, hogy a tilalom első szakasza „igen jól működött”, és támogatja annak kiterjesztését a líceumokra, a francia középiskola utolsó szakaszára, ahol általában 15-18 éves diákok tanulnak. Az első szakasz alatt pedig azt értette, hogy az általános iskolákban és a kollégiumokban, amely a középiskola alsó tagozatának felel meg, már most is tilos a mobiltelefonok használata az iskolákban. Az előbbi esetben már 2018-ban, utóbbiban pedig tavaly korlátozták radikálisan a kütyüzést.

A francia elnök szerint Édouard Geffray oktatási miniszter jelenleg megvizsgálja a líceumi tiltás ötletét. Ehhez új jogszabályokat kell majd meghoznia a Nemzetgyűlésnek.

(Politico)