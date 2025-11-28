Nagyon fontos mondatot hagyott ki a fordításból Orbán tolmácsa Moszkvában

Orbán Viktor pénteken negyedszer találkozott Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Az orosz diktátor feldicsérte a magyar miniszterelnököt, amiért annak „kiegyensúlyozott az álláspontja Ukrajna kérdésében”. A találkozó további részleteiről ebben a cikkben írtunk.

Egy nem elhanyagolható részletet viszont a Telex oroszul kiválóan beszélő kollégája, Nyilas Gergely vett észre, aki vette a fáradságot és végighallgatta a két erősember megbeszélésének „sajtónyilvános” részét. Ebből kiderült, hogy a diplomácia legfontosabb munkásaira, a tolmácsokra micsoda felelősség hárul. Éppen Putyin mondott alapvetően diplomáciai értelemben kedveseket Orbánnak, amikor egy lényegi ponton utalt arra, hogy Magyarország bizonyos látszatok ellenére a Nyugat része lenne. Ezt mondta:

„Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe...”

Mire az Orbán mellett ülő tolmács, akinek a fordítását a videós tudósításban lehet hallani, a következő fordítást adta a magyar miniszterelnöknek:

„Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik…”

Forrás

Ez jelentős tartalmi hiátus egy ilyen magas szintű diplomáciai tárgyalás során. Putyin szavait hosszabban is lefordította a Telex, amiből kiderül, hogy másutt is mást mondott magyarul, mint ami elhangzott oroszul.

Az Orbán mellett ülő tolmács sokszor vesz részt a legmagasabb szintű magyar küldöttségek találkozóin. Ő kísérte el például Orbán Viktort Mihail Gorbacsov temetésére, a tavalyi találkozóra, két éve Üzbegisztánba, de tolmácsolt Szijjártó Péternek is.

A tavalyi Orbán–Putyin randevú eleje is visszahallgatható, akkor sokkal pontosabb volt a fordítás, de más esetet egyelőre nem találtunk, amelyen meggyőződhetnénk arról, hogy nem csupán félreértés országunk geopolitikai helyzete.

POLITIKA találkozó üzbegisztán tolmács Szijjártó Péter orbán viktor telex ukrajna vlagyimir putyin
