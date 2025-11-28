Nagy lila füsstel robbant fel egy rakéta egy orosz bázis közelében

Nagy robbanást hallottak aztán lila füstött láttak felszállni a helyiek Jasznij városának közelében az Orenburgi területen Oroszországban. Az esetről az „Ural56” nevű kiadvány számolt be pénteken és számos felvétel is készült.

A lakosok a kazah ArbatMedia kiadványnak azt mondták, hogy egy rakétaindítást láttak és azt, hogy ez a rakéta a levegőben szétesett. A hatóságok egyelőre nem kommentálták hivatalosan az incidenst. A területi kormányzat csupán annyit közölt, hogy nincs veszélyben a lakosság, és nem terveznek evakuálást.

Rakétabalesetre utal az is, hogy Jasznij közelében található egy orosz űrközpont és rakétabázis, ahonnan – többek között – nukleáris robbanófejet szállító interkontinentális rakétákat is indíthatnak. A létesítményt 2023-ban kezdték modernizálni a legújabb „Avangard” nevű rakétarendszerre.

(Meduza)