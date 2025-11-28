Percekig fagyoskodott a Vörös téren Szijjártó, hogy elmondja, miért mentek Moszkvába, de végül nem derült ki

Moszkvában, a Vörös téren állt kamera elé Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy elmondja, mi történt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóján. A bejelentkezésében két percig egy fotót mutattak, majd amikor elkezdett beszélni, az is nehezen indult. Az alábbi videó 2 perc 24. másodpercénél mintha egy karambol hangjai lennének hallhatók, ki is vágtak az eredetileg élő videóból egy részt ezen a ponton.

Na de milyen újdonságot jelentett be a külügyminiszter? Az égvilágon semmilyet. A szankciók alóli mentességről, a paksi építkezés fejleményeiről és a háború kapcsán képviselt magyar álláspontról beszélt jelentős részben anélkül, hogy egyetlen konkrétum elhangzott volna. A végén azért jutott idő arra, hogy üzenjen azoknak, akik megpróbálják „félreértelmezni” a pénteki találkozót. De még ebben sem volt újdonság, ugyanaz az érvelés (Magyarország szuverén ország) hangzott el, ami évek óta a központi eleme a kormány mondandójának.

De akkor mi értelme volt ennek a mai találkozónak, amelyre Orbánt és Szijjártót Lázár János és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó kísérte el?

Nem tudjuk. Orosz részről pedig annyi derült ki, amit Szergej Lavrov mondott el: „A tárgyalásokat az orosz elnök vezette, mi próbáltunk asszisztálni, ha kérte. Azt hiszem a beszélgetés nagyon pozitív volt.”

Orbán Viktor pénteken negyedszer találkozott Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Több európai vezető is éles kritikát fogalmazott meg az úttal szemben. Az orosz diktátor feldicsérte a magyar miniszterelnököt, amiért annak „kiegyensúlyozott az álláspontja Ukrajna kérdésében”. A találkozó további részleteiről ebben a cikkben írtunk. A Telex nyomán pedig azt is megírtuk, hogy a magyar miniszterelnök tolmácsa egy lényeges mondatot fordított félre.