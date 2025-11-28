Orbán: a magyar energiaellátás biztosítása a cél Moszkvában

„Azért utazok Moszkvába, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” - mondta a közmédiának Moszkvába indulása előtt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Orbán Viktor arról hogy miért találkozik pénteken negyedszer is Vlagyimir Putyinnal.

Orbán az utazási korlátozások miatt átszállással megy Moszkvába, hajnali négykor indult Budapestről. A reptéren arról beszélt, hogy magyar szempontból a tárgyalások célja, hogy

„továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent”.

A miniszterelnök csütörtökön Belgrádban jelezte először, hogy Putyinnal energiaügyekről fog tárgyalni, az azonban nem világos, hogy ez pontosan mit takar, és miért van rá szükség. A hosszú távú magyar-orosz gázszerződés egészen 2036-ig érvényes, és az olaj kapcsán sem merült fel idáig, hogy a kormánynak újra kellene tárgyalnia valamit, főleg, hogy ott jellemzően nem is hosszú távú szerződések vannak. Ha ezek valamelyikét érintenék valóban a tárgyalások, akkor elvileg vagy a szerződéses feltételek változhatnak, vagy bizonytalanná vált valami az orosz szállításokkal kapcsolatban.

Orbán Moszkvába indulása előtt nyilatkozik a köztévének a reptéren Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Bár Orbán erről nem beszélt, ennél valószínűbb, hogy a MOL balkáni terjeszkedési tervei és az orosz olajipar elleni amerikai szankciók elkerülése lehet fókuszban: a magyar olajvállalat Szerbiában és Bulgáriában is szívesen jönne a szankcionált Lukoil illetve a Gazprom helyébe, megvásárolva azok tulajdonrészét - ehhez azonban moszkvai és washingtoni jóváhagyás is kell. Az oroszok folyamatos csúszásai miatt Paks 2 még el sem kezdett építése (idáig még mindig csak az előkészítésnél tart a Roszatom) ügye szintén terítékre kerülhet.

Az energiatémát hangsúlyozta Moszkva előtt Szijjártó Péter külügyminiszter is, megismételve azt a számításokkal soha nem alátámasztott, adatok által nem támogatott mondást is, hogy „az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének”.

Szijjártó szavai alapján Paks 2 kiemelt téma lesz Moszkvában: „Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll” - mondta, megismételve, hogy a legújabb határidő szerint február 5-én indul az első betonöntéssel a tényleges építkezés. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az építkezést” - mondta a magyar célokról Moszkva előtt Szijjártó.