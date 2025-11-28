Óvodás és kisiskolás celebgyerekek elképzelt kényszersorozásával riogat a Bors

NEM ADJUK A FIAINKAT!

– kiáltja egyszerre több magyar celeb is a Bors „Háború vagy béke?” című különkiadásának első és természetesen ingyenes lapszámában, majd fejtik ki rettegve aggodalmaikat a sorkatonasággal kapcsolatban. De ne szaladjunk ennyire előre, a csúcspont előtt még nézzük meg, mit rejt még ez a parádésan megszerkesztett, 16 oldalnyi, tömény rettegtetés.

Ne vigyék háborúba a gyerekeinket!

Nem akarunk koporsókat látni!

Horvátországban már sorozzák a 18 éveseket

Ez nem a mi háborúnk!

Európa a háború felé tart

Ez a sok riogató főcím egy szép nagy, Brüsszel városát sújtó atombomba gombafelhője felett és alatt olvasható, megspékelve egy zokogó asszony fotójával, hogy mindenki érezze, itt bizony most félnünk kell, és csak egyvalaki segíthet rajtunk.

A riogatást és a félelemkeltést aztán egy nagyon hosszú tájékoztatással folytatják, hogy mindenkinek a tudatába égjen, milyen következményei vannak egy atombomba felrobbanásának. (Az illusztráció szerint itt is Brüsszelben robban éppen az atom.) De ne fárasszuk magunkat a tényleg nagyon apróbetűs főszöveggel, azt úgysem olvassa el senki, koncentráljunk a szép nagy főcímekre:

Elpusztít mindent...

Megölt, megcsonkított, szénné égett emberek

A légnyomás megrepeszti a tüdőt, aztán beszippantja és kiköpi az emberi testeket

Új nukleáris fegyvereket próbálnak ki a nagyhatalmak

12 705 atombomba fenyegeti a világot

Ezen a ponton mondjuk érdemes megjegyezni, hogy a Bors szerint ebből a több mint 12 ezer atombombából 5977-et Oroszország birtokol. Sőt! A következő oldalpárra valami véletlen során a legnagyobb békepárti orosz vezető, Vlagyimir Putyin arcképét is odatették a rengeteg, a magyar kormány narratívája szerint a háborúnak tapsoló európai vezető és persze Magyar Péter arcképe mellé, hogy felette öles betűkkel harsogják:

„Mindennap tesznek egy lépést a háború felé. Nem csökkentik, növelik a feszültséget. Az európai vezetők elkötelezték magukat a háború mellett”

Innen aztán gyorsan ráfordulunk a rövidebb, de annál félelemkeltőbb hírekre, miszerint „már sorozzák a 18 éven felülieket”. Ezt kicsit pontosítják aztán azzal az információval, hogy a horvát parlament elfogadta a sorkatonaság visszavezetéséről szóló törvényt, illetve hogy Németországban négy lépcsőben vezetik be a hadkötelezettséget. De riogatnak azzal is, hogy Dániában már a nőket is sorozzák. Azt mondjuk már nem írják le, hogy a szolgálatra először az önként jelentkezőket hívják be, és a fennmaradó helyeket pedig sorsolással töltik fel. Utóbbit inkább úgy tálalják, hogy „lottórendszer dönt arról, kiből lesz sorkatona”.

Az igazán nagy riogatás persze csak ezután jön, a hetedik oldalon hatalmas betűkkel olvashatjuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz azt mondja: „Ha kell, mindenkit berántunk”, sőt, piros alapon arról is tájékozódhat a remegve rettegő olvasó, hogy „Ruszin-Szendi már egyeztetett az ukrán vezérkarral a magyar részvételről”. A vonatkozó cikkben óriási bizonyítékok is olvashatók, idézem: „Hogy Ruszin-Szendi mennyire a háború pártján áll, bizonyítja az is, hogy korábban, vezérkari főnökként hazánk álláspontjától eltérő nézeteket képviselt és egyértelműen a háború mellett kardoskodott.” Sőt: „Elment az ukrán-orosz frontvonalra is.”

UKRAJNA HATALMAS TEMETŐVÉ VÁLTOZOTT

– olvashatjuk ezután, de még ezen az oldalon sincs megemlítve, hogy a háborút, amitől „Ukrajna hatalmas temetővé változott”, ki indította, és ki nem hajlandó befejezni.

De kit érdekel Ukrajna, fókuszáljunk a fontosabb dolgokra, például arra, hogy „A HÁBORÚ ELSODORNÁ...

a rezsicsökkentést,

a családtámogatást,

a 13. havi nyugdíjat,

az Otthon start hitelt,

az adókedvezményeket”.

Sőt, a Bors még ennél is rosszabb helyzetet vizionál: „Felfoghatatlan következményei lennének, ha Magyarország belesodródna a háborúba. Elveszne a fizikai biztonságunk, a családok elveszítenék az anyagi biztonságot, a lakást, a házat és mindent. Elveszítenénk a gyermekeink, unokáink jövőjét, és legrosszabb esetben magukat a gyermekeinket és unokáinkat is.” Már persze akkor, ha Ukrajna csatlakozna az EU-hoz.

Mindezek után aztán mégis empátiával kellene fordulnia a kedves rettegő olvasónak az ukránok felé, legalábbis a következő oldalon egy, a háború elől menekülő ukrán anyát és két gyerekét mutatják be, illetve történetüket arról, hogy hogyan hagyták el Kijevet a háború miatt, és telepedtek le végül Magyarországon.

Sőt, még az embercsempészeket is egyfajta hősként említi itt a Bors, miután röviden bemutatják egy fiatal férfi sztoriját is, ami szerint a 26 éves Erik embercsempészek segítségével szökött át Magyarországra. Ezt „igazi túlélők” alcímmel sikerült elhelyezni a 11. oldalon.

Mint minden jóravaló újságnál, szerencsére itt is eljutunk a vége felé lapozgatva a könnyedebb, olvasmányos anyagokig, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy úgynevezett SZTÁROKAT interjúvoltak meg a HÁBORÚ BORZALMAIRÓL.

A BÉKE NAGYON FONTOS – harsogja egy viaszpecsétpöttyre írt szöveg Bodrogi Gyula arcképe mellett. Bár a színész visszaemlékezése szerint csak hétéves volt, „amikor Magyarország belépett a világháborúba”, de annyit azért elmondott, hogy arra emlékszik, hogy „nem lehetett élelemhez jutni”.

A Barátok köztből ismert Fodor Zsóka 56-os emlékeit idézte fel, és azzal a konklúzióval zárta gondolatait, hogy „rendkívül boldog”, amiért „itthon béke van”, és azt csinálhatja, amit szeret: „Színész lehetek.”

Harmadik SZTÁRKÉNT pedig megkérdezték Baranyi Lászlót is, aki a nagyközönség számára leginkább a Família Kft.-ből lehet ismerős. A 98 éves színész a II. világháború idején 17 éves volt, elmondása szerint „golyófogónak szánták”, ezt a gondolatmenetét pedig azzal folytatta, „pont, ahogyan ez a Romulusz mondja most”. Nem tiszta, hogy Ruszin-Szendi mikor beszélt arról, hogy ő személyesen golyófogónak szánna bármilyen katonát is. Mindenesetre Baranyi azzal zárta a vele készült rövid interjút, hogy közölte, könyörögve kér mindenkit, hogy „szavazzon a háború ellen”.

Az igazán súlyos, könnyű, celebes csillogásba csomagolt rettegtetés igazi csemegeként végül az utolsó oldalpáron ér minket, és „NEM ADJUK A FIAINKAT” cím alatt óvodás és kisiskolás celebgyerekek elképzelt kényszersorozásával riogatnak minket. Ismertebb magyar emberek arccal és névvel vállalták, hogy a gyerekeik fotóival készítsen a Bors kamu behívópapírokat, amiken angyali arcú kisfiúk mosolyognak ránk a nevük, születési évszámuk és anyjuk neve említése mellett, amit megspékeltek azzal is, hogy odaírták mindenki neve mellé, hogy KÉNYSZERSOROZOTT, illetve a behívó parancsnok nevét: Ruszin-Szendi Romulusz.

A kegyetlen parancsnok az elképzelt kényszerbehívókon háborúba küldené Németh Kristóf hatéves és kétéves fiát is, nem véletlen, hogy Németh közölte, ő bizony borzong a háborús hírektől. Pataky Attila ennél konkrétabban fogalmazott, ő azt mondta, nem akarja, hogy gyerekei (a közel 50 éves Gergő és a 22 éves Acsa) „halálkultuszban nőjenek fel”. De hozzátette, hogy: „Szerencsére Magyarország másként gondolkodik, és én megyek a végsőkig Orbán Viktorral, mert ő békét akar.

„Marsi Anikó nemcsak édesanyaként, hanem felelős polgárként is elítéli a döntést, amely szerinte veszélyezteti a fiatalokat és a társadalom alapértékeit”

– írja a Bors, de hogy milyen konkrét döntésre gondoltak itt, az sajnos nem derült ki. Mindenesetre Marsi kihangsúlyozta, hogy a 19 éves és 16 éves fiai „kisportoltak”, és hogy ez „nem elfogultság”, illetve elmondta azt is, hogy:

„Továbbra is keményen tartom magam ahhoz, hogy meg tudjam különböztetni a lényegest a lényegtelentől, és az általam megváltoztathatót a megváltozhatatlantól.”

Jelentsen ez bármit is.

A „híres színésznő” jelzőt kapó Gregor Bernadett gyerekei is kaptak az újságtól kamu behívót, a 29 éves Bence és a 19 éves Álmos. Gregor szerint a sorkatonaság „minden fiús anya rémálma”, de ő is örül, hogy „szerencsére itthon még nyugalom van”, és elengedheti a fiatalabb fiát a barátnőjével „az éjszakába szórakozni”.

De kapott kamu kényszersorozást a Sugarloaf nevű együttes zenészének 16 éves fia is, pedig Tóth Szabi nem akarja, hogy fia „közel kerüljön a katonasághoz”. Kár, hogy ezen a ponton nem szólaltatták meg a szintén Fidesz-narratívához igazodó, békepárti Schoberték idősebbik fiát, aki nemrég jelentkezett önkéntes katonának.

Merthogy miközben a kormányközeli Bors a katonaságot egyfajta rémületes őrületként mutatja be, a kormány az elmúlt években szó szerint milliárdokat ölt abba, hogy népszerűsítse a katonaságot. A szintén kormányközeli TV2-n lement egy katonás kiképzős reality, elkészült egy katonás sorozat, aminek lényege az volt, hogy a katonaság végre embert farag egy nyegle tinédzserből, és végre valahára elkészült a nagyon látványos Sárkányok Kabul felett is, ami másról sem szólt, csak hogy mekkora akcióhőssztárok a magyar katonák.

Hogy lesz-e második lapszám, és hogy abban esetleg már a meg nem született magzatok is kapnak-e kényszersorozást, egyelőre nem derült ki.