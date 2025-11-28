Putyin szerint „kiegyensúlyozott” Orbán álláspontja az ukrán kérdésben

„Ismerjük az Önök kiegyensúlyozott álláspontját az ukrán kérdésben”

- mondta Vlagyimir Putyin Orbán Viktornak a találkozójuk elején a Kremlben, majd újra megköszönte, hogy Budapest szívesen lenne a béketárgyalások házigazdája - Putyin azt is elárulta, hogy Trump dobta be Budapestet, mondván: ő és Putyin is jóban vannak a magyar miniszterelnökkel.

Ez Orbán Viktor negyedik találkozója Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Közvetlenül a 2022 előtti általános támadás előtt a magyar miniszterelnök saját szavai szerint még „békemisszióra” utazott a Kremlbe (mint tudjuk, nem járt sikerrel), majd ugyanezzel próbálkozott soros uniós elnökként 2024 júliusában (szintén sikertelenül), anélkül, hogy erről egyeztetett volna az európai partnerekkel.

Most sem tudni arról, hogy a magyar miniszterelnök előzetesen egyeztetett volna az újabb, a nyilvánosság számára váratlanul jött moszkvai útja előtt. „Kifelé” Orbán csak az utolsó pillanatban, közvetlenül az út előtt erősítette meg, hogy Moszkvába megy az orosz elnökhöz, azt még a csütörtöki kormányinfón sem jelezték előre.

A hajnalban átszállással Moszkvába induló magyar kormányküldöttség magyar idő szerint délelőtt 11 után érkezett az orosz fővárosba:

A repülőtérről rögtön a Kremlbe mentek:

A magyar delegációban ott van Szijjártó Péter külügyminiszter és Bíró Marcell, Orbán nemzetbiztonsági főtanácsadója mellett Lázár János is (Orbán már Washingtonba is magával vitte az idáig a nemzetközi kapcsolatokban kevésbé használt építésügyi minisztert.

Fotó: Kremlin

Orosz részről Jurij Usakov (Putyin külpolitikai tanácsadója) Szergej Lavrov külügyminiszter és az energiaügyekben illetékes miniszter, Alekszandr Novak is ott volt. A delegáció tagjai hosszan vártak Putyin és Orbán érkezésére, eközben Szijjártó Lavrovval beszélt és nevetgélt a háttérben, míg Lázár az idő nagy részében fel-alá járkált.

Némi várakozás után végül Putyin és Orbán is belépett, és a kézfogással (érdekes epizód volt, hogy Putyin testőre mintha kissé rámozdult volna Orbánra) elindult a rövid, publikus államfői-miniszterelnöki rész.

Orbán Viktor azt mondta előzetesen, hogy Moszkvában kell biztosítania, hogy az orosz energia továbbra is jöjjön Magyarországra - az azonban homályos, hogy pontosan mi lehet energiaügyben napirenden - az olaj- és gázszállítások mellett Paks 2 és a MOL balkáni tervei is fókuszban lehetnek.

Azt már a tárgyalás előtti néhány perces sajtónyilvános felvezetésen is jelezték a felek, hogy az energia valóban központi téma lehet. „Természetesen nagyon jó együttműködésünk van az energiaszektorban. És vannak itt olyan kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk” - mondta Putyin, mire Orbán azzal válaszolt, hogy

„Magyarország energiabiztonságának alapja a stabil orosz energiaellátás, a múltban, a jelenben és a jövőben. Nagyra értékeljük az orosz energiaellátás stabilitását és kiszámíthatóságát. Magyarország érdekelt az Önök országával folytatott energiapárbeszéd fenntartásában, és ma szeretném részletesen megvitatni ezt a kérdéskört.”

Fotó: Kremlin

Putyin azt hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok a pragmatizmuson alapulnak.

„Bizonyos kérdésekben, beleértve a nemzetközi ügyeket is, a nézeteink időnként eltérhetnek. De mindenesetre olyan légkört alakítottunk ki, amely lehetővé teszi számunkra, hogy őszintén beszéljünk és megvitassunk bármilyen kérdést”

- mondta az orosz elnök, hozzátéve, hogy a magyar miniszterelnöknek „kiegyensúlyozott az álláspontja az ukrán kérdésben”.