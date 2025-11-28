Tőltőgázt akart szívni, rárobbant a pláza vécéje

A Rendészeti Államtitkárság számolt be arról, hogy a helyszín közelében, kezében gyújtó töltő gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral fogták el a BRFK járőrei azt a 43 éves kecskeméti férfit, aki egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltőgázt szívni. Magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a cucc berobbant. Fejvesztve, mindenét hátrahagyva menekült.

Fotó: Rendészeti Államtitkárság

Fotó: Rendészeti Államtitkárság

Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.

A mentők a 43 éves férfit égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba. A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC csészék megrongálódtak. A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.