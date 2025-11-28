Totál kretén posztcunamit hozott elő a macskaadó híre a fideszesekből

Napok óta figyeljük dermedten, hogy egy népnyúzónak beállított állítólagos, a Tisza által teljes hazugságnak nevezett adócsomagból pont a legnagyobb hülyeség, egyben a pénztárcákra kábé a legkisebb terhet jelentő elem, a macskaadó kezdett futótűzként terjedni.

Nem tudni, hogy azért, mert

ezt minden szavazó felfogja, ellentétben a bonyolult nevű, bonyolult dolgokat bonyolultan terhelő adókkal,

vagy mert kiskedvencekről van szó, tehát érzelmekre hat,

esetleg azért, mert a Facebookon az algoritmus szereti a cicás tartalmakat, ezért ezeket is terjeszteni kezdte, a fideszesek pedig a számok láttán még jobban rágyúrtak.

Az viszont jól látszik, hogy mindenki olyan elszántsággal igyekszik felülni a macskaadó-vonatra, hogy sokakból az igyekezet előhozza a hülyeséget.

Katus Norbert, az isaszegi választókerület fideszes jelöltjének üzenete például az, ha jól értjük, hogy ő azért átgondolná, hogy megér-e neki 18 ezer forintot a macskája. Azért mindennek van határa! Bónusz: a cica az utolsó képkockákon menekülni kezd, de ott gyorsan elvágták a felvételt.

A halott cica forogna a sírjában, ha élne. Amúgy szerencse is, hogy meghalt, különben éhen halna az adó miatt. Ibolya Csenge, a Fidesz frakció szóvivője a posztjába akaratlanul is csempészett egy kis fekete humort.

Budai Gyuláról külön is megemlékeztünk már, ő megadta magát a zeitgeistnek, és elfogadta, hogy jön a Tisza.

Nagy Csaba fideszes országgyűlési képviselő oldalán csodás AI-képet láthatunk egy meglepett arccal Tisza hírek újságot olvasó, öltönyös-nyakkendős macskáról. A kis újságot vajon tiszás embermacskák írják? Létezik egy egész embermacska univerzum? Ők szavazhatnak? Magukra, vagy emberekre? Minél jobban belegondolunk, annál jobban elfüstöl az agyunk.

Font Sándor annyira aggódik a cicákért, hogy nem is mert lefotózni egy igazit a környezetében, inkább a Getty hírügynökség egy stockfotóját használta, reméljük, kifizette érte a 335 eurót!

Orbán Balázs Magyar Péter egyik korábbi képére tett árcímkéket, értelme mondjuk nincs sok, hiszen ha belegondolunk, akkor Magyar Péter ezek alapján pozitív hős, hisze szereti a macskákat és a macskák is őt, ráadásul hajlandó befizetni utánuk az adót.

Amúgy meg nehogy egyszer valakinek eszébe jusson, hogy minden, Fidesz által kitalált vagy megemelt adó címkéjét rátegye egy képre, mert jó sok cetliről lenne szó, már ha csak a 27 százalékra emelt áfát nézzük, akkor is.

A fideszes megyei laphálózat lapjainak természetesen egyszerre jutott eszükbe, hogy AI-jal generáljanak valami látványos képet, amivel aztán meg lehet futtatni a hírt a Facebookon, ez például a Teol, ez a Bama, ez a Baon, ez a Boon, ez a Délmagyar, ez a Szabolcs Online posztja. Van itt minden, Adó feliratú névbilétától szomorú arcokig.

Az Origo szerint az emberek inkább kidobják a kutyájukat, minthogy befizessenek havi 1500 forintot. Vagy szerintük ennyire szegények az emberek Magyarországon 16 év NER után? Egyik jobb mint a másik.

Kubatov Gábor a saját ötletén jókat kacarászva azt szeretné, hogy Magyar Péter egy 85 milliós katonai nagyhatalmat vezessen, leváltva Orbán nagy haverját, hát, ő tudja.

A végére tartogattuk az abszolút győztest, Menczer Tamást, akinek a macskáról és kutyáról a feleség jutott eszébe, mint tulajdon, aki után a gazdájának (férjének) kell fizetnie, hiszen saját vagyona, cselekvőképessége úgysincs. Róla is írtunk már külön.