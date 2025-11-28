Válasz: 325 milliárd közpénz ment Tiborcz köreinek, Nagy Mártonék is már több mint 100 milliárdot kaptak

Összesen már majdnem 1100 milliárd forint közpénzt adott a magyar állam ismeretlen tulajdonosú magántőkealapoknak a Válasz Online gyűjtése szerint. A legtöbbet Tiborcz Istvánhoz közel álló köröknek: a miniszterelnök vejével rokonítható 22 alapkezelő már 325 milliárd forintnyi állami pénzzel lett feltőkésítve - annak ellenére, hogy papíron az Alaptörvény is tiltja, hogy nem átlátható szervezetek közpénzben részesüljenek.
Mivel a magyar kormány csak a jövő évi választások után fogja alkalmazni azt az uniós szabályt, ami alapján látni lehetne a leginkább vagyoneltűntetésre és átláthatatlan oligarchafinanszírozásra alkalmas magántőkealapok tényleges tulajdonosait, a Válasz a Nemzeti Tőkeholding válaszai (ezek abban megfelelnek a papírformának, hogy éppen a lényeget nem tartalmazzák), valamint korábban feltárt gyanús jelek és személyi körülmények alapján szedte össze, hogy milyen NER-es körök állnak az egyes magántőkealapok mögött, és ezek mennyi közpénzben részesültek.
A Válasz számításai szerint a legtöbb közpénz a Tiborczhoz közeli alapkezelőkhöz, illetve az általuk menedzselt magántőkealapokhoz ment a Gránittól az Equilorig: összesen 325 milliárd forint - anélkül, hogy nyilvánosan láthatóvá kellene a tulajdonosokat. Tiborcz környékén csak a Főnix, a Gordiusz és a Diorit magántőkealapokba majdnem 150 milliárd forintnyi tőkével szállt be az állam.
Tiborcz mögött a holtverseny-közeli dobogósok, akiknek a vonzáskörzetében egyenként 130-135 milliárd forint landolt:
A részletes további lista a magántőkealapoknak adott állami pénzekről és azokról a jelekről, amelyek arról árulkodnak, hogy melyik kikhez köthető, a Válasz cikkében található - erős pillanatkép a NER-oligarchák aktuális toplistájáról és a pikszis állásáról.