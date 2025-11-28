Zsigó Róbert négy éve már markolókkal kampányolt annál a nem létező útépítésnél, aminek most megint bejelentette a terveit

Még az év végén, de legkésőbb 2026 elején megkezdődhet a bajai déli elkerülő út építése - jelentette be más, kampányidőszakra időzített fejlesztési tervekkel együtt a megyei lapban az év elején Zsigó Róbert, a térség fideszes képviselője, államtitkár - és milyen gyorsan szalad az idő, a bajai közgyűlés november végi ülésén már el is hangzott, hogy a nem egész négy kilométeres út engedélyei mostanra megvannak.

Ez az elkerülő régóta téma Baján, azt például, hogy végre elkészült az engedélyezési terve, már 2021-ben is közhírré tette Zsigó az oldalán, „rendkívül fontos előrelépés” - számolt be a képviselő.

A '22-es választás előtt három héttel a bajai fideszes jelölt már markolókkal a háta mögött az útépítés helyszínéről jelentkezett be egy videóval azzal, hogy „több éve dolgozom már azért, hogy ez a pillanat is eljöjjön, és most már végre akkor ez is elérkezett”:

„elkezdődtek a Baja déli elkerülő út építési munkálatai, itt mögöttünk látszik is.”

- mondta négy évvel ezelőtt.

És valóban, a videó hátterében, a földeken álló képviselő mögött sürgő-forgó markolókat lehetett látni. Ezzel csak egy baj volt: a városban nem volt elkülönített költségvetés az útépítésre, a tulajdonos városi céget sem értesítette senki, hogy át kellene adni építési területnek az utat, és még a földön gazdálkodó gazda sem tudott semmiről, be is jelentette a kampányvideóra kirendelt markolók távozása után, hogy valakik feltúrták a vetését.

A bajai elkerülő út patyomkinépítkezése ezután félbe is maradt, de négy év elteltével itt a jó hír: végre megvan az engedélyezési terv, épp úgy, mint öt évvel ezelőtt, 2021-ben.