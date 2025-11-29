A frontra menne Zelenszkij távozó hivatalvezetője, aki most mondott le az egyre súlyosbodó korrupciós botrány miatt

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal távozó vezetője azt mondta, szándékában áll elmenni a frontra, miután a nagyszabású korrupciós vizsgálat miatt lemondott tisztségéről – írja a New York Post.

Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij társaságában Fotó: SERGEI GAPON/AFP

„Megyek a frontra, kész vagyok bármilyen retorzióra – írta. – Becsületes és tisztességes ember vagyok.”

Jermak azután nyilatkozta ezt, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 28-án házkutatást tartott nála a széles körű nyomozás részeként, ami az állami atomenergia-vállalat, az Enerhoatom sikkasztási ügyeit vizsgálja. Ez Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb korrupciós nyomozása, és eddig a kormány energiaügyi és igazságügyi miniszterének leváltásához vezetett.

Jermak nem közölte, mikor készül bevonulni, és azt sem, hogy milyen módon csatlakozna az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. Levele arra utalt, hogy azért mondott le, hogy elkerülje, hogy fokozza a nyomást Zelenszkij elnökön.